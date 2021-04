Bluebird gaat samenwerken met Autofleet en ABeam om een van de grootste taxiwagenparken van Azië te optimaliseren en op te schalen

Bluebird partners with Autofleet and ABeam to optimize and scale one of Asia’s largest taxi fleets. (Graphic: Business Wire)

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Bluebird Group (Bluebird), het grootste taxibedrijf van Indonesië, is een overeenkomst aangegaan met Autofleet en ABeam Consulting voor een project ter ondersteuning van zijn nationale wagenpark van meer dan 23.000 voertuigen met het Vehicle-as-a-Service-platform van Autofleet. Bluebird en Autofleet hebben een commerciële overeenkomst gesloten die volgens de planning al in het tweede kwartaal van 2021 zal worden ingevoerd voor voertuigen in Jakarta en omgeving.

Door gebruik te maken van het Autofleet-platform kan Bluebird de plaatsing van voertuigen in zijn wagenpark optimaliseren, chauffeurs matchen en inzetten op basis van vraagprognoses om minder lege ritten te maken, efficiënter toewijzen, een grotere beschikbaarheid bieden in van oudsher onderbediende gebieden, aankomsttijden van klanten verminderen en de algehele klantervaring verbeteren. Autofleet verzamelt gegevens van ritten die worden aangevraagd via de digitale app van de exploitant en via het aloude aanhouden van een taxi op straat. Deze input wordt gecombineerd met realtime verkeersinformatie, weersvoorspellingen, lokale gebeurtenissen en andere gegevens om de nauwkeurigheid van de vraagvoorspelling te vergroten.

“ De vraag naar mobiliteitsservices is geëvolueerd en brengt uitdagingen met zich mee die alleen kunnen worden opgelost door een combinatie van AI-gestuurde technologie en een geavanceerde bedrijfsvoering. Bluebird hecht er veel waarde aan om dergelijke klantgerichte innovatie te leveren door middel van duurzame samenwerking met onze strategische partners, Autofleet en ABeam Consulting,” aldus Paul Soegianto, Chief Strategy Officer van PT Blue Bird Tbk.

Bluebird bestaat al bijna 50 jaar en bedient miljoenen passagiers per maand. Het wagenpark omvat onder andere reguliere taxi's (Bluebird & Pusaka), executive taxi's (Silverbird), limousines en autoverhuur (Goldenbird), buscharters (Bigbird) en logistiek (Birdkirim). Het platform van Autofleet zal worden geïntegreerd in de huidige meldkamerinfrastructuur om in een eerste fase de diensten van Bluebird, Silverbird en Birdkirim te ondersteunen. Op de langere termijn zal de samenwerking de basis vormen voor de overige activiteiten van Bluebird op het gebied van logistiek en bezorgingsdiensten, alsook voor het onderzoek naar nieuwe mobiliteitsinfrastructuur, waaronder het opladen van elektrische voertuigen (EV).

“ We zijn enthousiast over onze samenwerking met Bluebird, dat al vooroploopt wat betreft mobiliteitsdiensten in Zuidoost-Azië, en het toepassen van het Autofleet-platform om de huidige activiteiten te ondersteunen en het bedrijf voor te bereiden op toekomstige strategie en groei,” aldus Kobi Eisenberg, CEO van Autofleet. “ Dankzij de inzet van het platform van Autofleet kan Bluebird een uitstekende klantervaring bieden, in een zeer concurrerende markt, en zo op kop blijven in de mobiliteitsindustrie.”

“ ABeam Consulting is verheugd de innovatieve diensten van Bluebird te ondersteunen en uit te breiden met AI en machine learning en zo de operationele efficiëntie te verhogen,” aldus Tatsuya Kamoi, CEO van ABeam Consulting. “ We zullen de activiteiten van Bluebird ondersteunen met onze uitgebreide ervaring rond Mobility as a Service en best practices uit de sector toepassen om te kunnen blijven concurreren met toonaangevende ride-share bedrijven.”

Autofleet en ABeam Consulting zijn in september 2020 een samenwerkingsverband aangegaan om een totaaloplossing te bieden voor de ondersteuning van Mobility as a Service (MaaS) projecten, vanaf projectvoorstel tot aan systeemimplementatie. Na projecten in Japan en Cambodja en een aanbestedingsprocedure van een jaar kwam de overeenkomst met Bluebird tot stand, de grootste commerciële opdracht voor wagenparkbeheer die tot dusver uit het samenwerkingsverband is voortgevloeid.

Over Autofleet

Autofleet biedt het toonaangevende Vehicle-as-a-Service-platform, om de bestaande activiteiten van een wagenpark te optimaliseren en om naadloos nieuwe bedrijfsmodellen te lanceren vanuit bestaande activa. Het platform maakt gebruik van geavanceerde machine-learning algoritmen voor onder meer het voorspellen van de vraag, geoptimaliseerde plaatsing en afstemming, geautomatiseerd pitstopbeheer en in-/de-fleeting. Ga voor meer informatie naar https://www.autofleet.io/.

Over ABeam Consulting

Abeam Consulting Ltd., gevestigd in Tokio, heeft 6.600 mensen in dienst en bedient sinds 1981 met zijn 28 kantoren meer dan 1.100 klanten in heel Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Het bedrijf levert consultancydiensten in verschillende sectoren en is gespecialiseerd in digitale transformatieservices gericht op het behalen van strategisch voordeel, verbeteren van bedrijfsprocessen, benutten van technologische innovaties en verhogen van de prestaties van een organisatie.

Ga voor meer informatie en om contact op te nemen naar https://www.abeam.com/jp/en.

Over Bluebird

PT Blue Bird Tbk (BIRD), opgericht in 2001, is een openbaarvervoersmaatschappij die passagiers vervoert en andere vervoersdiensten over land aanbiedt. De 15 dochterondernemingen van PT Blue Bird Tbk zijn te vinden in 18 grote steden in het hele land, te weten Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Ciliegon, Medan, Manado, Bandung, Palembang, Balikpapan, Padang, Pangkalpinang, Batam, Bali, Lombok, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Makassar, Solo en Yogyakarta.

Bluebird streeft ernaar zijn klanten altijd veilig, betrouwbaar en comfortabel te vervoeren en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Het uitgebreide netwerk van het bedrijf omvat meer dan 600 exclusieve taxi standplaatsen bij warenhuizen, winkelcentra en op andere strategische plaatsen. Het bedrijf bedient elke maand miljoenen passagiers.

Sinds de beursgang op de Indonesische beurs in 2014 heeft PT Blue Bird Tbk naam gemaakt als een degelijke en betrouwbare transportpartner.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.