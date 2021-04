Options et Murex célèbrent leur partenariat de longue date en proposant la version SaaS de la solution MX.3

LONDRES & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Options Technology, l'important fournisseur de services gérés basés sur le cloud destinés aux marchés internationaux des capitaux et partenaire de longue date de Murex, renforce MX.3 grâce à Managed Apps, sa plateforme SaaS à l'échelle de l'entreprise et hautement sécurisée. Murex, le leader mondial des solutions de courtage, traitement et gestion du risque sur les marchés financiers, continue à répondre aux besoins croissants et en pleine évolution des clients en exploitant sa puissante plateforme MX.3 grâce à une solution logicielle en tant que service haut de gamme.

« Notre partenariat avec Options permet aux clients SaaS de Murex de bénéficier de performances évolutives, de la flexibilité d'une plateforme et d'une sécurisation avancée », déclare Paul-Alexandre Lourme, responsable des services SaaS chez Murex. « La société tient en haute estime les possibilités issues de ce partenariat. Notre entreprise est reconnue comme étant un fournisseur bien établi de logiciels en tant que services à la pointe du secteur grâce à cette étroite collaboration. »

Les acteurs des marchés des capitaux s'efforcent d'échanger de nouveaux instruments financiers, de gérer les risques de manière plus efficace et sécurisée et de se conformer aux nouvelles réglementations sans investissements coûteux en matière de technologie et d’assistance. En conséquence, les demandes d'utilisation de MX.3 comme logiciel en tant que service ne cessent de croître. Cette version de MX.3 de Murex, hébergée sur la plateforme Managed Apps d'Options, fait la part belle à l'agilité grâce à la distribution à la demande et à un modèle d'abonnement tout compris clairement défini. La plateforme internationale d'Options permet de se connecter rapidement à une multitude de marchés et de données.

Pour avoir une idée de l'échelle et du degré croissant d'adoption de la solution, il faut savoir que Murex exploite désormais près de 2 000 processeurs gérés par Options pour héberger les diverses installations de ses clients utilisées à des fins de production, reprise après incident, développement et évaluation.

Plateforme d'importance critique, MX.3 possède des capacités de calcul considérables et requiert une assistance technique 24 h/24. En 2012, lorsque des clients avaient exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d'une solution SaaS pour réduire la pression sur leurs équipes internes, Murex avait chargé Options de lui fournir des services d'infrastructure gérés. C'est l'approche adaptable et axée sur l'équipe d'Options qui avait suscité l'intérêt de Murex.

« Options s'est lancée dans l'aventure en comprenant parfaitement que chacun de nos clients avait des exigences uniques », ajoute Paul-Alexandre Lourme. « Ils sont très novateurs sur le plan technique et des services, et pratiquent une tarification adaptable. »

Par ailleurs, Options remplit toutes les conditions en matière d'agrément et de rapport d'audit certifié par une tierce partie, ce qui est indispensable pour les institutions financières.

Le directeur de l'exploitation d'Options, Stephen Morrow, affirme : « Notre partenariat avec Murex est une alliance au long cours et mutuellement bénéfique. Nous avons été très heureux de constater l'impulsion donnée à MX.3 grâce à notre produit Managed Apps et nous sommes fiers d'être un facteur clé de sa croissance. »

Murex et Options ont acquis une expérience approfondie en proposant MX.3 via la solution Managed Apps d'Options à un vaste ensemble de clients aux exigences diverses. Les deux sociétés sont toujours prêtes à s'entretenir avec les acteurs du marché pour déterminer comment la solution est susceptible de répondre à leurs besoins.

À propos d'Options (www.options-it.com) :

Options Technology est le fournisseur numéro 1 d'infrastructures IT destinées aux sociétés actives sur les marchés financiers mondiaux et permettant de soutenir leurs opérations et écosystèmes.

Fondée en 1993, la société a débuté ses activités en tant que fournisseur de services technologiques aux fonds spéculatifs. De nos jours, elle propose des services gérés d'infrastructure de négociation haute performance ainsi que des services gérés basés sur le cloud à plus de 200 entreprises du monde entier, mettant à leur disposition une plateforme agile et évolutive caractérisée par un niveau de cybersécurité digne des banques d'investissement.

Parmi les clients d'Options figurent les plus éminents fonds spéculatifs, banques d'investissement, fonds de fonds, sociétés de courtage exclusives, animateurs de marché, courtiers négociants, sociétés de financement privé et bourses au monde. Détentrice de bureaux dans les sept villes clés que sont New York, Toronto, Chicago, Londres, Belfast, Hong Kong, Singapour ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, Options est idéalement située pour servir ses clients à la fois sur site et à distance.

En 2019, Options est parvenue à obtenir un important financement de croissance auprès d'Abry Partners, un fonds d'investissements privés sectoriels de Boston. Ce financement a permis à Options d'accélérer considérablement sa stratégie de croissance et d'investir davantage dans sa plateforme technologique tout en élargissant son champ d'action au sein des plus importants centres financiers du monde.

Options a été désignée comme faisant partie des sociétés britanniques à la croissance la plus forte dans les éditions 2021, 2020, 2019, 2018 et 2017 du classement HSBC International Track 200 publié par le Sunday Times.

Pour en savoir plus sur Options, veuillez vous rendre sur www.options-it.com, nous suivre sur Twitter à l'adresse @Options_IT et visiter notre page LinkedIn.

À propos de Murex (www.murex.com) :

Depuis plus de 30 ans, Murex fournit des solutions technologiques financières multiactifs à l'échelle de l'entreprise destinées aux acteurs des marchés des capitaux. Sa plateforme multifonction MX.3 permet de réaliser des opérations postnégocation, à risques, de trésorerie et d'échange, tout en donnant la possibilité aux clients de mieux respecter les exigences réglementaires, de gérer le risque à l'échelle de l'entreprise et de maîtriser les coûts liés à l'IT. Forte de plus de 57 000 utilisateurs quotidiens dans plus de 60 pays, Murex sert des clients dans l'ensemble de l'industrie des services financiers, du secteur bancaire et de la gestion d'actifs à l'énergie en passant par les matières premières. Murex est une société indépendante comptant plus de 2 300 employés répartis sur dix-sept sites. Murex s'engage à proposer des technologies de pointe, un service client irréprochable et une innovation produit inégalée. MX.3 a été spécifiquement conçue et développée pour relever les défis multiformes auxquels sont confrontés les acteurs d'un secteur financier en pleine transformation.

À propos d'Abry Partners (www.abry.com)

ABRY est l'un des fonds d'investissements privés sectoriels les plus expérimentés et performants d'Amérique du Nord. Depuis sa fondation en 1989, ABRY a finalisé pour plus de 82 milliards USD de transactions à effet de levier et autres placements en capitaux privés ou actions privilégiées. La société gère actuellement des capitaux d'une valeur de plus de 5,0 milliards USD à travers l'ensemble de ses fonds actifs.

