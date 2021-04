AM Best, Rapporto sul segmento di mercato: AM Best mantiene il suo outlook negativo per il ramo vita del mercato assicurativo italiano

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenuto il suo outlook negativo per il ramo vita del mercato assicurativo in Italia.

In un nuovo rapporto sul segmento di mercato, intitolato “Outlook sul segmento di mercato: ramo vita Italia”, AM Best prevede che, nel 2021, l'attuale difficile contesto economico rimarrà un fattore molto sfavorevole per gli assicuratori italiani del ramo vita, dato il loro elevato profilo di rischio d'investimento. I bassi livelli di tassi garantiti del segmento, la posizione stabile nel mercato del risparmio e lo spostamento verso prodotti a basso contenuto di capitale aiutano a compensare questi fattori sfavorevoli.

Per ottenere una copia gratuita di questo rapporto sul segmento di mercato, si prega di visitare http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307934.

AM Best è un'agenzia di rating globale specializzata nella pubblicazione di notizie e nella fornitura di dati nel settore assicurativo. La società opera in più di 100 Paesi. Con sede a Oldwick, New Jersey, AM Best ha uffici in città di tutto il mondo, tra cui Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per maggiori informazioni, visitare www.ambest.com.

Copyright © 2021 di A.M. Best Rating Services, Inc. e/o i suoi affiliati. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.