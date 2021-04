Des visionnaires de l’industrie de la beauté s’unissent pour développer Pact Collective : un programme de recyclage à but non lucratif

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Afin de lutter contre l’impact environnemental massif des emballages de produits de beauté et de soins pour la peau, un groupe de chefs de file de l’industrie de la beauté s’est associé pour former Pact Collective : le premier programme de recyclage à but non lucratif dédié exclusivement à l’industrie de la beauté. Le programme Pact a été lancé et créé par quatre membres fondateurs : Credo Beauty, MOB Beauty, La Baie d’Hudson et Element Packaging.

L’industrie de la beauté génère environ 120 milliards d’emballages par an. La plupart sont fabriqués avec du plastique vierge et un très faible pourcentage finit par être recyclé. La mission de Pact est de fournir une solution durable pour les emballages de produits de beauté difficiles à recycler, notamment les emballages en plastique plus petits qu’un pot de yaourt, les tubes compressibles, les flacons de parfum, les pompes, les bouchons et d’autres formats courants qui ont peu de chances d’être recyclés dans le cadre des programmes de collecte sélective. Collective se concentrera également sur l’éducation, en s’efforçant de lutter contre la désinformation et l’écoblanchiment tout en créant une plus grande circularité dans l’industrie.

Le lancement nord-américain de Pact aura lieu le 22 avril 2021, Jour de la Terre, avec la mise en place de bacs de recyclage dans 20 magasins La Baie d’Hudson au Canada et dans les 10 magasins Credo des États-Unis. La Baie d’Hudson prévoit de déployer ce système dans ses 87 magasins au cours de l’année 2021. Les matériaux collectés dans les bacs seront envoyés à un partenaire de recyclage où ils seront triés et nettoyés, pour ensuite être recyclés, valorisés ou réutilisés.

Julie Yan, directrice principale du développement durable chez La Baie d’Hudson, déclare : « En réunissant les parties prenantes du secteur de la beauté par le biais de Collective, Pact favorise le changement de l’intérieur. En tant qu’entreprise axée sur les objectifs, La Baie d’Hudson a saisi cette occasion de promouvoir le changement, de réduire son impact sur la planète, de favoriser l’éducation et de fournir des solutions durables à ses clients. »

Pact vise à inviter d’autres entreprises à se joindre à Collective plus tard en 2021 afin de prendre de l’expansion. Victor Casale, cofondateur et chef de la direction de MOB Beauty et anciennement de MAC Cosmetics, explique que : « Le collectif est puissant, car il regroupe plusieurs représentants de l’industrie qui se sont réunis afin de créer une solution de recyclage à but non lucratif. Pact saura ajouter une touche d’inclusivité et de transparence aux emballages de produits de beauté – de leur conception jusqu’à leur fin de vie utile. »