Mavenir宣佈從Koch Strategic Platforms獲得5億美元私募融資

德州理查森和堪薩斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Koch Investments Group的子公司Koch Strategic Platforms (“KSP”)今天宣佈，它已簽署對Mavenir（簡稱「公司」）進行策略性少數股權投資的協定。專注於科技領域的一流私募股權公司Siris Capital Group, LLC (“Siris”)的附屬公司仍將是多數股權股東。

Mavenir是唯一一家總部位於美國的端到端、雲端原生軟體供應商，可滿足通訊服務提供者(“CSP”)和企業對5G數位轉型日益成長的需求。

KSP專注於運算和連線性、工業自動化、能源轉型和醫療保健等四大主題產業部門的成長型股票，是Mavenir 5G轉型努力的天然合作夥伴。KSP希望利用科氏工業集團(Koch Industries)的資源和能力，加快其所投資公司的成長並為Koch發現新的平臺，以期成為其投資組合公司全方位的合作夥伴，而不僅限於資本投資。

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「我們已經建立了下一代軟體平臺，它已經並將繼續推動任務關鍵型網路的數位轉型。我們與KSP以及我們的服務提供者客戶攜手合作，希望透過創新和5G來徹底改變能源、工業自動化和醫療保健等產業。我們不僅擁有全球唯一的端到端、雲端原生5G軟體平臺，我們還與CSP建立了強大、廣泛的關係，而且我們的技術在全球各地都有經驗證的部署實例。Mavenir完全有能力憑藉5G建立未來的網路。」

Siris執行合夥人兼Mavenir執行董事長Hubert de Pesquidoux表示：「我們對Mavenir迄今為止取得的成就感到非常自豪，很高興與KSP合作推動持續的創新。Mavenir的5G軟體平臺與Koch Industries在相關產業垂直領域的業務版圖，將促進Mavenir參與龐大的數位轉型機會。」

KSP總裁David Park表示：「我們在擁有強大管理團隊、且在享有重大利多的產業中運作的創新性、顛覆性公司中取得重要的少數股權部位。我們希望與未來能夠改變Koch Industries的公司合作。Mavenir符合所有條件。」

Siris共同創辦人Frank Baker表示：「我們一直在期待行動網路的轉型，現在正是時候。Mavenir憑藉其對顛覆性產品（如OpenRAN）的投資，以及與超過250家CSP的廣泛關係，而居於領導5G轉型的獨特地位。我們對與KSP的合作關係以及我們將共同開啟的策略性成長機會感到振奮。」

Siris董事總經理Michael Hulslander補充道：「這項投資可強化Mavenir的資產負債表，有助於Mavenir促進CSP和企業網路的創新。我們期待與KSP合作，提升Mavenir已經令人振奮的發展軌跡。」

Goldman Sachs & Co. LLC和Guggenheim Securities, LLC擔任Mavenir的金融顧問。Sidley Austin LLP為Mavenir提供法律諮詢服務，Jones Day LLP為KSP提供法律諮詢服務。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進科技。公司專注於實現自身願景：打造能夠運行於任何雲端上的軟體型單一自動化網路。作為業界唯一一家端到端、雲端原生網路軟體提供商，Mavenir專注於改變世界的連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些業者為全球50%以上的用戶提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mavenir.com。

關於Koch Strategic Platforms：

KSP在亞特蘭大和威奇托都設有辦事處，希望成為「新經濟」產業中以成長為中心的策略性創新公司的首選投資合作夥伴。KSP團隊成立於2020年，希望對可以實現長期互惠互利的公司進行公共和私人投資。

關於科氏工業集團：

科氏工業集團總部位於堪薩斯州威奇托，根據《富比士》雜誌的資料，它是美國最大的私人公司之一，估計年營收高達1150億美元。它擁有多元化的公司集團，涉足的產業包括精煉、化學品和生質燃料；森林和消費品；肥料；聚合物和纖維；製程和污染控制系統；電子、軟體和資料分析；礦物；玻璃；汽車零件；牧場；大宗商品交易和投資。2003年以來，Koch旗下公司已在成長和改善方面投資近1330億美元。如欲瞭解更多新聞和資訊，請造訪www.KOCHind.com。

關於Siris：

Siris是首屈一指的私募股權公司，主要投資於提供任務關鍵型產品和服務的科技公司。Siris所採用的方法包括：開發專有研究來確定機會，並與執行合作夥伴建立廣泛合作。Siris的執行合作夥伴是經驗豐富的資深營運高階主管，他們積極參與交易生命週期的關鍵層面，幫助確定機會並推動策略和操作價值。Siris總部位於紐約和矽谷，已籌集近60億美元的累計資本承諾。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.siris.com。

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