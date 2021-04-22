Mavenir宣布从Koch Strategic Platforms获得5亿美元私募融资

德克萨斯州理查森和堪萨斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Koch Investments Group的子公司Koch Strategic Platforms (“KSP”)今天宣布，它已签署对Mavenir（简称“公司”）进行战略性少数股权投资的协议。专注于技术领域的领先私募股权公司Siris Capital Group, LLC (“Siris”)的附属公司仍将是多数股权股东。

Mavenir是唯一一家总部位于美国的端到端云原生软件供应商，可满足通信服务供应商(“CSP”)和企业对5G数字转型日益增长的需求。

KSP专注于计算和连接性、工业自动化、能源转型和医疗保健等四大主题板块的成长型股票，是Mavenir 5G转型努力天然的合作伙伴。KSP希望通过利用科氏工业集团(Koch Industries)的资源和能力，加快其所投资公司的增长并为Koch发现新的平台，以期成为其投资组合公司全方位的合作伙伴，而不仅限于资本投资。

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“我们已经建立了一个下一代软件平台，它已经并将继续推动任务关键型网络的数字转型。我们希望与KSP以及我们的服务提供商客户一起，通过创新和5G来彻底改变能源、工业自动化和医疗保健等行业。我们不仅拥有全球唯一的端到端、云原生5G软件平台，我们还与CSP建立了强大、广泛的关系，我们的技术在全球也有经验证的部署实例。Mavenir完全有能力通过5G建立未来的网络。”

Siris执行合伙人兼Mavenir执行董事长Hubert de Pesquidoux表示：“我们对Mavenir迄今为止取得的成就感到非常自豪，很高兴与KSP合作推动持续的创新。Mavenir的5G软件平台与Koch Industries在相关行业垂直领域的业务覆盖，将加快Mavenir参与巨大的数字转型机会的进程。”

KSP总裁David Park表示：“我们选择那些拥有强大管理团队、且在享受重大利好的行业运营的创新性、颠覆性公司进行重要的少数股权投资。我们希望与未来能够改变Koch Industries的公司合作。Mavenir正好满足所有条件。”

Siris联合创始人Frank Baker表示：“我们一直在期待着移动网络的转型，现在正是时候。Mavenir凭借其对颠覆性产品（如OpenRAN）的投资以及与超过250家CSP的广泛关系，处于领导5G转型的独特地位。我们对与KSP的合作关系以及我们将共同开启的战略增长机会感到兴奋。”

Siris董事总经理Michael Hulslander补充道：“这项投资通过加强Mavenir的资产负债表，有助于Mavenir加速CSP和企业网络的创新。我们期待与KSP合作，提升Mavenir已经令人兴奋的发展轨迹。”

Goldman Sachs & Co. LLC和Guggenheim Securities, LLC担任Mavenir的金融顾问。Sidley Austin LLP为Mavenir提供法律咨询服务，Jones Day LLP为KSP提供法律咨询服务。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行于任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问www.mavenir.com。

关于Koch Strategic Platforms：

KSP在亚特兰大和威奇托都设有办事处，希望成为“新经济”行业中以增长为中心的战略性创新公司的首选投资合作伙伴。KSP团队成立于2020年，希望对可以实现长期互惠互利的公司进行公共和私人投资。

关于科氏工业集团：

科氏工业集团总部位于堪萨斯州威奇托，根据《福布斯》杂志的数据，它是美国最大的私营公司之一，估计年营收高达1150亿美元。它拥有多元化的公司集团，涉足的行业包括精炼、化学品和生物燃料；森林和消费品；肥料；聚合物和纤维；流程和污染控制系统；电子、软件和数据分析；矿物；玻璃；汽车零部件；牧场；大宗商品交易和投资。2003年以来，Koch旗下公司已在增长和改进方面投入近1330亿美元。如需了解更多新闻和信息，请访问www.KOCHind.com。

关于Siris：

Siris是一家领先的私募股权公司，主要投资于提供任务关键型产品和服务的技术公司。Siris所采用的方法包括：通过开发专有研究来确定机会，并与执行合作伙伴建立广泛合作。Siris的执行合作伙伴是经验丰富的运营高管，他们积极参与交易生命周期的关键方面，帮助确定机会并推动战略和运营价值。Siris总部位于纽约和硅谷，已筹集近60亿美元的累计资本承诺。如需了解更多信息，请访问www.siris.com。

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