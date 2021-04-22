知临集团与耶鲁大学就对自身免疫和肿瘤疾病的新型免疫调节剂达成材料转让和独家引进选择权协议

伦敦，巴黎，纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--知临集团（纳斯达克股票代码：APM，巴黎泛欧证券交易所代码：APM）（「知临集团」或「知临」）是一家临床阶段的生物制药公司，已通过其附属公司与耶鲁大学（「耶鲁」）签订了材料转让和选择权协议（「协议」），共同评估一组临床前阶段的新型免疫调节剂。 新型免疫调节剂可潜在地针对自身免疫和肿瘤疾病，知临将进行进一步的临床前开发和测试，包括但不限于类风湿性关节炎、狼疮、硬化症，以及多种癌症基于该协议中捆绑条款的许可条款，知临还获得了引进新型免疫调节剂及其附属知识产权包括专利权和无形知识产权（know-how）的独家选择权。

根据协议，知临将负责评估由耶鲁开发的针对狼疮、关节炎、炎症性肠病、神经退行性疾病或其他肿瘤适应症的新型免疫调节剂。 行使引进选择权后，知临将在耶鲁的支持下开发并商业化一种或多种新型免疫调节剂。

知临集团首席执行官禤骏远先生评论说：「知临很高兴与耶鲁大学合作验证并开发其新型免疫调节剂。 知临认为这些免疫调节剂有潜力推动首创药物的发现和开发，尤其是针对自身免疫和肿瘤疾病的药物。 比如，据广泛报道，新型冠状病毒感染常在患者体内引发细胞因子风暴，导致不良的且往往是致命的自体免疫反应1。 我们也将探索免疫调节剂在治疗这些细胞因子风暴中的潜在应用。 通过与耶鲁的新规划，我们期待在战略上扩大我们在治疗这些疾病方面的发展足迹，并且这些药物具有运用于例如肿瘤学和传染病等我们公司核心重点领域的潜力。」

关于知临集团

知临集团（纳斯达克股票代码：APM，巴黎泛欧证券交易所代码：APM）是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发和商品化医疗技术，以治疗未竟需求的疾病尤其是传染病和癌症（包括孤儿肿瘤适应症）。 知临还通过诸如系统性地筛选已获批准药物分子的药物再利用平台和基于微生物组的代谢疾病研究平台等，发现新的治疗药物以丰富其研发管线。 知临还开展了针对微生物组研究和针对更年期及经历相关症状女性的天然膳食补充产品的商业化项目。

更多有关知临集团的信息，请造访www.aptorumgroup.com。

关于耶鲁大学耶鲁合作研究办公室

耶鲁合作研究办公室（OCR）自1982年成立以来，输出了大量的发明和专利产品，并已成为区域经济发展引擎。 其使命是促进耶鲁大学实验室的研究成果转化为对社会有益的产品和服务。 OCR是公认的促进经济增长的领先力量，通过识别和提供咨询，培育早期技术并指导其成为强壮的公司。 更多信息，请访问 https://ocr.yale.edu/

免责声明与前瞻性陈述

本新闻稿并不构成知临集团的任何销售要约或者购买公司证券的实质约定。

本新闻稿包含有关知临集团及其未来预期、计划和前景的陈述，这些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》界定的「前瞻性陈述」。 为此目的，此处包含的任何非陈述历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。 在某些情况下，您可以透过诸如「可以」、「应该」、「预期」、「计划」、「预计」、「可能」、「打算」、「目标」、「项目」、「考虑」、「相信」、「估计」、「预测」、「潜在」或「继续」，或者这些术语及其他类似表达的否定形式来识别前瞻性陈述。 知临集团的这些前瞻性陈述，其中包括有关申请提交和试验的预计时间表的陈述，主要根据其目前的预期及其对认为可能影响其业务、财务状况和经营业绩的未来事件和趋势的预测。 这些前瞻性陈述仅反映截至本新闻稿发布之日的信息，并受若干风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于与其宣布的管理和组织变更相关的风险、关键人员的持续服务和可用性、其通过为其他消费者区隔市场提供额外产品而扩充产品线的能力、开发结果、公司预期的增长策略、业务中的预期趋势和挑战、其对供应链的期望及供应链的稳定性，以及知临集团的20-F表格 、未来知临集团可能向SEC提交的其他文件，以及于2020年7月16日获得法国第20-352号法国金融市场专员的募股说明书中更加充分描述的风险。

因此，这些前瞻性陈述中包含的预测可能会发生改变，实际结果可能与此处所述存在重大差异。 知临集团不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务。

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1 Inflamm Regen. 2020; 40: 37.