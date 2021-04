Mavenir annonce un placement privé de 500 millions USD aux côtés de Koch Strategic Platforms

RICHARDSON, Texas et WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Koch Strategic Platforms (« KSP »), filiale de Koch Investments Group, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord concernant un placement stratégique en actions minoritaires dans Mavenir (la « Société »). Les filiales de Siris Capital Group, LLC (« Siris »), cabinet de capital investissement, de premier plan, spécialisé dans les technologies, demeureront les actionnaires majoritaires.

Mavenir est l’unique fournisseur de logiciels cloud natifs, de bout en bout, basé aux États-Unis, à répondre à la demande croissante en faveur de la transformation numérique 5G, de la part des fournisseurs de services de communication (« FSC ») et des entreprises.

KSP, qui se focalise sur le capital de croissance dans quatre secteurs thématiques, à savoir, l’informatique et la connectivité, l’automatisation industrielle, la transformation énergétique, et les soins de santé, est un partenaire idéal dans le cadre des efforts transformationnels 5G de Mavenir. KSP entend devenir un partenaire au-delà de l’investissement en capital, en exploitant les ressources et capacités de Koch Industries afin d’accélérer la croissance des entreprises dans lesquelles elle investit, ainsi qu’en identifiant de nouvelles plateformes pour Koch.

« Nous avons créé une plateforme logicielle de nouvelle génération qui encourage, et continuera d’encourager la transformation numérique des réseaux essentiels. Aux côtés de KSP et de nos clients prestataires de services, nous entendons proposer les innovations et la technologie 5G permettant de révolutionner des secteurs tels que l’énergie, l’automatisation industrielle et les soins de santé », a déclaré Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir. « Nous disposons non seulement de l’unique plateforme logicielle 5G cloud native, de bout en bout, au monde, mais également des relations solides et étendues avec les FSC, et avons déployé de manière éprouvée notre technologie à travers le monde. Ici avec la 5G, Mavenir a tous les atouts pour bâtir l’avenir des réseaux. »

« Nous sommes extrêmement fiers des accomplissements de Mavenir à ce jour, et ravis de nous associer avec KSP afin d’encourager une innovation continue », a confié Hubert de Pesquidoux, associé exécutif de Siris, et président exécutif de Mavenir. « La combinaison entre la plateforme logicielle 5G de Mavenir et la présence de Koch Industries dans les segments verticaux clés accélérera la participation de la Société dans l’énorme opportunité de transformation numérique. »

David Park, président de KSP, a commenté pour sa part : « Nous prenons d’importantes participations minoritaires dans des sociétés innovantes et révolutionnaires, dotées de solides équipes de direction, qui opèrent sur des marchés particulièrement porteurs. Nous souhaitons nous associer à des entreprises capables de transformer Koch Industries à l’avenir. Mavenir remplit tous les critères. »

Frank Baker, cofondateur de Siris, a souligné quant à lui : « Nous anticipions la transformation des réseaux mobiles, et ce moment est venu. Mavenir est positionnée de manière unique pour mener la transformation 5G, en raison de ses investissements dans des produits révolutionnaires tels que l’OpenRAN, et de ses relations étendues avec plus de 250 FSC. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec KSP et des opportunités de croissance stratégiques que nous aborderons ensemble. »

Et Michael Hulslander, directeur général de Siris, d’ajouter : « En renforçant le bilan de Mavenir, cet investissement permet à la Société d’accélérer l’innovation dans les réseaux des FSC et des entreprises. Nous sommes impatients de nous associer avec KSP afin de renforcer la trajectoire d’ores et déjà prometteuse de Mavenir. »

Goldman Sachs & Co. LLC et Guggenheim Securities, LLC ont agi en tant que conseillers financiers auprès de Mavenir. Sidley Austin LLP a fourni des conseils juridiques à Mavenir, tandis que Jones Day LLP a fourni des conseils juridiques à KSP.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

À propos de Koch Strategic Platforms :

Possédant des bureaux à Atlanta et Wichita, KSP entend devenir le partenaire d’investissement privilégié des entreprises stratégiques axées sur la croissance, qui innovent dans les secteurs de la « nouvelle économie ». Formée en 2020, l’équipe de KSP mène des investissements publics et privés dans des sociétés auprès desquelles un avantage mutuel à long terme peut être obtenu.

À propos de Koch Industries, Inc. :

Basée à Wichita, dans le Kansas, Koch Industries, Inc. est l’une des plus grandes sociétés privées d’Amérique, qui enregistre un chiffre d’affaires annuel estimé à 115 milliards USD, d’après Forbes. La société possède un groupe varié d’entreprises impliquées dans le raffinage, les produits chimiques, et les biocarburants ; les forêts et les produits de consommation ; les engrais ; les polymères et les fibres ; les procédés et systèmes de contrôle de la pollution ; les produits électroniques, les logiciels et les analyses de données ; les minéraux ; le verre ; les composants automobiles ; l’élevage ; les opérations sur les marchandises ; et les investissements. Depuis 2003, les sociétés Koch ont investi près de 133 milliards USD en faveur de la croissance et des améliorations. Pour consulter d’autres actualités et obtenir des informations complémentaires, rendez-vous sur www.KOCHind.com.

À propos de Siris :

Siris est un cabinet de capital investissement, de premier plan, qui investit principalement dans des sociétés technologiques offrant des produits et services essentiels. Le développement de recherches exclusives de Siris, visant à identifier les opportunités, ainsi que sa collaboration étendue avec ses associés exécutifs, font partie intégrante de son approche. Les associés exécutifs de Siris sont des dirigeants opérationnels expérimentés, qui participent activement aux aspects clés du cycle de vie des transactions afin de contribuer à identifier les opportunités, et favoriser une valeur stratégique et opérationnelle. Basé à New York et dans la Silicon Valley, Siris a levé près de 6 milliards USD d’engagements cumulés en capitaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.siris.com.

