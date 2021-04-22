Dataiku宣布獲得Snowflake策略投資，賦能企業透過資料雲中的先進分析來創造更多價值

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的人工智慧(AI)與機器學習平臺之一Dataiku今天宣布獲得一筆來自Snowflake旗下創投子公司Snowflake Ventures的新投資。Dataiku和Snowflake將攜手提供可供企業運用的AI功能，使客戶能夠輕鬆快速地建置、部署和監管各類資料科學專案，包括機器學習和深度學習。

在Dataiku的支援下，Snowflake的客戶可以獲得獨特的視覺介面和體驗，進而幫助廣大商務使用者和資料團隊使用者進行協作，他們可以存取和利用資料雲來建置自動化的資料管道、強大的預測分析功能和由Snowflake提供支援的實用AI驅動應用程式。

自2020年11月宣布加強合作以來，越來越多的客戶受惠於Snowflake高性能、近乎無限的規模和並行控制與Dataiku機器學習和模型管理能力的結合。此外，Dataiku最近還與Snowflake合作推出了Dataiku Online，這款全面的SaaS產品與Snowflake進行了預先整合，可快速整合客戶資料並迅速為客戶創造價值。

Snowflake和Dataiku之間的進一步創新合作，將使雙方客戶能夠快速存取新的雲端資料，這對於建置功能強大的AI驅動應用程式和彈性流程至關重要。憑藉Dataiku的下推架構，客戶將能夠利用Snowflake平臺上根據使用情況、依秒計費的定價，進行資料處理、AI開發以及在生產中執行資料和AI管道。

這筆新投資和雙方深化的合作關係將透過Snowflake的新開發者體驗平臺Snowpark得到進一步增強。目前正處於預覽階段的Snowpark將使資料工程師、資料科學家和開發人員能夠使用熟悉的程式設計概念，用Scala、Java和Python等語言撰寫程式碼，然後在Snowflake上執行資料轉換、資料準備和特徵工程等工作負載。

Snowflake產品資深副總裁Christian Kleinerman表示：「我們與致力於調動資料並為客戶創造價值的公司進行合作並投資。對Dataiku的投資加強了我們牢固的合作關係和共同承諾，幫助我們的客戶利用人工智慧和機器學習，實現資料雲帶來的好處。」

Dataiku執行長Florian Douetteau表示：「過去的一年向每一家企業證明，資料對於企業韌性至關重要。這種韌性可以透過擴展對雲端中資料的存取權限，加上快速獲得見解和開發預測應用程式的能力來實現。我們相信，與Snowflake的深入合作將幫助我們的共同客戶更快、更好地適應、擴展和迎接新挑戰。」

關於Dataiku

Dataiku是全球領先的AI和機器學習平臺之一，透過企業級協作、彈性和負責任的AI支援組織資料工作的敏捷性。Dataiku被數以百計的公司用來支撐其基本業務營運，並確保他們在時刻變化的世界中保持相關性，包括模型驅動的詐欺偵測、防止客戶流失、預測性維護、供應鏈最佳化等等。Dataiku為希望在整個組織中實現AI民主化的公司而打造，透過使用從分析師到資料科學家在內的所有人的資料，幫助企業變得敏捷和做好準備。

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