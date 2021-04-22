Dataiku宣布获得Snowflake战略投资，赋能企业通过数据云中的高级分析来创造更多价值

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的人工智能(AI)与机器学习平台之一Dataiku今天宣布获得一笔来自Snowflake旗下风投子公司Snowflake Ventures的新投资。Dataiku和Snowflake将携手提供可供企业运用的AI功能，使客户能够轻松快速地构建、部署和监管各类数据科学项目，包括机器学习和深度学习。

在Dataiku的支持下，Snowflake的客户可以获得独特的视觉界面和体验，进而助力广大商务用户和数据团队用户进行协作，他们可以访问和利用数据云来创建自动化的数据管道、强大的预测分析功能和由Snowflake提供支持的实用AI驱动应用程序。

自2020年11月宣布加强合作以来，越来越多的客户受益于Snowflake高性能、近乎无限的规模和并行控制与Dataiku机器学习和模型管理能力的强强联合。此外，Dataiku最近还与Snowflake合作推出了Dataiku Online，这款全面的SaaS产品与Snowflake进行了预整合，可快速整合客户数据并迅速为客户创造价值。

Snowflake和Dataiku之间的进一步创新合作，将使双方客户能够快速访问新的云数据，这对于创建功能强大的AI驱动应用程序和弹性流程至关重要。借助Dataiku的下推架构，客户将能够利用Snowflake平台上基于使用情况、按秒计费的定价，进行数据处理、AI开发以及在生产中运行数据和AI管道。

这笔新投资和双方深化的合作关系将通过Snowflake的新开发者体验平台Snowpark得到进一步增强。目前正处于预览阶段的Snowpark将使数据工程师、数据科学家和开发人员能够使用熟悉的编程概念，用Scala、Java和Python等语言编写代码，然后在Snowflake上执行数据转换、数据准备和特征工程等工作负载。

Snowflake产品高级副总裁Christian Kleinerman表示：“我们与致力于调动数据并为客户创造价值的公司进行合作并投资。对Dataiku的投资加强了我们牢固的合作关系和共同承诺，帮助我们的客户利用人工智能和机器学习，实现数据云带来的好处。”

Dataiku首席执行官Florian Douetteau表示：“过去的一年向每一家企业证明，数据对于企业韧性至关重要。这种韧性可以通过扩展对云中数据的访问权限，加上快速获得见解和开发预测应用程序的能力来实现。我们相信，与Snowflake的深入合作将帮助我们的共同客户更快、更好地适应、扩展和迎接新挑战。”

关于Dataiku

Dataiku是全球领先的AI和机器学习平台之一，通过企业级协作、弹性和负责任的AI支持组织数据工作的敏捷性。Dataiku被数以百计的公司用来支撑其基本业务运营，并确保他们在时刻变化的世界中保持相关性，包括模型驱动的欺诈检测、防止客户流失、预测性维护、供应链优化等等。Dataiku为希望在整个组织中实现AI民主化的公司而打造，通过使用从分析师到数据科学家在内的所有人的数据，帮助企业变得敏捷和做好准备。

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