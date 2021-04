Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros do Instituto de Inovação Tecnológica faz parcerias com importantes universidades em projetos revolucionários

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Instituto de Inovação Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), o pilar da pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (Advanced Technology Research Council, ATRC) de Abu Dhabi, anunciou hoje que seu Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros (Secure Systems Research Centre, SSRC), fez parcerias com a Universidade de Khalifa, o Instituto de Tecnologia da Geórgia, a Universidade de Tampere e a Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Sul da Suíça (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, SUPSI). O Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros também anunciou recentemente que fez uma parceria com a Universidade de Purdue.

O anúncio dessas colaborações é o mais recente em uma série de anúncios do Instituto de Inovação Tecnológica desde a primeira reunião do conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada em agosto de 2020. O Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros é um dos sete primeiros centros de pesquisa dedicados no Instituto de Inovação Tecnológica. As parcerias estratégicas irão avançar as revoluções no campo de sistemas seguros e suas subdisciplinas em projetos cruciais.

A parceria com a prestigiada Universidade de Khalifa dos EAU abrange quatro importantes projetos, o primeiro dos quais explora oportunidades para utilizar aprendizado de máquina para detecção de exfiltração em smartphones Android. O segundo projeto envolve o desenvolvimento de soluções em comunicações seguras para redes mesh sem fio com restrição de energia, enquanto o terceiro investiga segurança sem fio física e protocolos de roteamento em comunicações com drones. E, finalmente, o último projeto é voltado para a segurança da camada física para diversas redes sem fio terrestres para veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAVs). Esse projeto busca avaliar as vulnerabilidades dessas redes e propor soluções eficientes para mitigar a fragilidade do sistema.

A parceria com o Instituto de Tecnologia da Geórgia nos EUA abrange um projeto que irá criar uma teoria para construir software resistente a ataques, que possam tratar de restrições em sistemas ciberfísicos e autônomos (cyber-physical and autonomous systems, CPAS). A equipe da pesquisa irá demonstrar técnicas que melhoram a segurança de softwares e plataformas CPAS, com um foco em drones. A cooperação com a Universidade de Tampere na Finlândia abrange um projeto relacionado à segurança de infraestrutura crítica. Esse projeto irá descobrir métodos para reduzir a habilidade de um invasor para se infiltrar, roubar e manipular dados em infraestruturas críticas. Essa pesquisa possui proeminentes casos de uso em áreas como implantação de drones, serviços de emergência, infraestrutura sob demanda, e processamento de dados de cidades inteligentes.

A parceria com a SUPSI da Suíça irá explorar navegação autônoma segura baseada em IA em Nano-UAVs, focando na segurança, autonomia e resiliência. A equipe almeja habilitar comunicações seguras e computação a bordo em sistemas ciberfísicos (CPSs) com escassez de recursos (ou seja, computação, memória, energia e carga útil) alavancando o aprendizado de máquina, aprendizado profundo e técnicas avançadas de inteligência artificial.

Falando sobre os anúncios de parcerias, o Dr. Shreekant (Ticky) Thakkar, pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros liderando o trabalho de computação autônoma segura, disse: “Nosso mundo está mais conectado – e mais vulnerável a ciberataques. Cidades inteligentes, transportes e outras infraestruturas críticas requerem os mais altos níveis de defesa contra esses ataques. As parcerias e projetos cruciais que anunciamos com prestigiadas instituições mundiais, sem dúvida terão avanços de longo alcance em soluções de sistemas autônomos seguros e resilientes que abrangem plataformas, softwares de sistemas, comunicações, aplicações e integridade de dados”.

Em março de 2021, o Instituto de Inovação Tecnológica anunciou que o Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros fez parceria com a Universidade de Purdue, uma renomada universidade de pesquisa pública nos EUA, para colaborar em um sofisticado projeto de cibersegurança de três anos para garantir que veículos aéreos não tripulados sejam utilizados com segurança e eficiência em operações urbanas.

