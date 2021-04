Secure Systems Research van het Technology Innovation Institute Centre gaat een samenwerkingsverband aan met wereldwijd vooraanstaande universiteiten voor diverse baanbrekende projecten

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Het Technology Innovation Institute (TII), de pijler op het gebied voor toegepast onderzoek van het Advanced Technology Research Council (ATRC) van Abu Dhabi, heeft vandaag bekendgemaakt dat hun Secure Systems Research Centre (SSRC) heeft samengewerkt met de Khalifa University, het Georgia Institute of Technology, de Tampere University en de University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI). Het Secure Systems Research Centre heeft recent ook bekendgemaakt dat het een samenwerking is aangegaan met de Purdue University.

De bekendmaking van deze samenwerkingen is de laatste van een serie bekendmakingen van het Technology Innovation Institute sinds de eerste bestuursvergadering van het Advanced Technology Research Council in augustus 2020. Het Secure Systems Research Centre is een van de eerste zeven specifieke onderzoekscentra bij het Technology Innovation Institute. De strategische samenwerkingsverbanden zullen doorbraken bevorderen op het gebied van beveiligingssystemen en de subdisciplines daarvan in cruciale projecten.

Het samenwerkingsverband met de prestigieuze Khalifa University in de VAE overspant vier belangrijke projecten, waarbij het eerste project kansen verkent om machineleren te gebruiken voor exfiltratiedetectie op android smartphones. Het tweede project houdt de ontwikkeling in van beveiligingscommunicatie voor vermogenbeperkende draadloze mesh-netwerken, terwijl het derde project fysieke draadloze beveiliging en routingprotocollen op dronecommunicaties onderzoekt. Het laatste project, ten slotte, kijkt naar de fysieke-laagbeveiliging voor draadloze netwerken op de grond voor verschillende onbemande luchtvaartuigen (UAV). Dit project streeft ernaar de kwetsbaarheden van deze netwerken te evalueren en efficiënte oplossingen voor te stellen om systeemzwakte te verminderen.

Het samenwerkingsverband met het Georgia Institute of Technology in de Verenigde Staten omvat een project dat een theorie zal ontwikkelen voor het bouwen van aanvalsbestendige software die in real-time beperkingen in cyberfysieke en autonome systemen (CPAS) aanpakt. Het onderzoeksteam zal technieken laten zien die de beveiliging van CPAS-software en -platforms verhogen, met een focus op drones. De samenwerking met Tampere University in Finland omvat een project dat verband houdt met kritieke infrastructuurbeveiliging. Dit project zal methoden ontdekken voor het verminderen van het vermogen van een aanvaller om data in kritieke infrastructuur te infiltreren, te stelen en te manipuleren. Dit onderzoek heeft prominente gebruikscases op gebieden als dronegebruik, hulpdiensten, infrastructuur op afroep en smart-city-dataprocessing.

Het samenwerkingsverband met het Zwitserse SUPSI zal op AI gebaseerde veilige autonome navigatie op Nano-UAV's, verkennen, gericht op beveiliging, autonomie en veerkracht. Het doel van het team is om veilige communicatie en computerverwerking aan boord van cyber-fysieke systemen (CPS) met zeer beperkte hulpbronnen (d.w.z. computerverwerking, geheugen, vermogen en payload) mogelijk te maken door het verbeteren van machineleren, deep learning en geavanceerde technieken van kunstmatige intelligentie.

Sprekend over de aankondigingen van het samenwerkingsverband zei dr. Shreekant (Ticky) Thakkar, hoofdonderzoeker bij het Secure Systems Research Centre die het Secure Autonomous Computing-werk leidt: "Onze wereld is meer verbonden - en kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Slimme steden, vervoer en andere kritieke infrastructuur vereisen de hoogste niveaus van verdediging tegen deze aanvallen. De samenwerkingsverbanden en cruciale projecten met prestigieuze wereldwijde instituten die we hebben aangekondigd zullen ongetwijfeld vergaande verbeteringen hebben op het gebied van veilige en veerkrachtige autonome systeemoplossingen die platforms, systeemsoftware, communicatie, applicaties en gegevensintegriteit omvatten.”

In maart 2021 heeft het Technology Innovation Institute bekendgemaakt dat het Secure Systems Research Centre heeft samengewerkt met de Purdue University, een wereldwijd erkende, in de VS gevestigde universiteit op het gebied van publiek onderzoek, om samen te werken aan een drie jaar durend geavanceerd cybersecurityproject om te verzekeren dat onbemande luchtvaartuigen veilig en efficiënt kunnen worden gebruikt bij stedelijke activiteiten.

