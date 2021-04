MSCI Anuncia Aliança Estratégica com Royalty Pharma para Lançar Índices de Ciências Biológicas

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para comunidade mundial de investimento, anunciou hoje sua cooperação com a Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX), a maior compradora de royalties biofarmacêuticos e líder no financiamento de inovações em todo o setor biofarmacêutico, a fim de expandir o conjunto de índices temáticos da MSCI com o lançamento de novos índices que visam captar temas de inovação a longo prazo e que farão a disruptura dos grupos de ciências biológicas, biotecnologia e indústria farmacêutica.

Os índices iniciais irão medir o desempenho de empresas com foco na entrega de novos e inovadores tratamentos terapêuticos referentes à virologia e oncologia. A Royalty Pharma irá oferecer a experiência em várias condições médicas, testes clínicos, terapias e tecnologias transformadoras, que possam conduzir a tratamentos médicos de vanguarda, e que ajudarão a MSCI a conceber uma estrutura de classificação e metodologias de índices.

Henry Fernandez, Presidente e Diretor Executivo da MSCI, disse: "A pandemia de Covid-19 teve um impacto profundo em todos os aspectos da sociedade e comprovou ser um acelerador para transformações estruturais a longo prazo, em particular nas ciências biológicas. Como vimos durante este período, as empresas de ciências biológicas são vitais para conformar e fazer avançar o setor de saúde, e vêm sendo cruciais para o desenvolvimento de abordagens na prevenção e tratamento de doenças. A MSCI está animada com a parceria com a Royalty Pharma com o fim de conceber índices temáticos que captem empresas na vanguarda deste cenário em evolução, tendo um impacto positivo no futuro do nosso planeta."

Pablo Legorreta, Fundador e Diretor Executivo da Royalty Pharma, declarou: "Como líder no financiamento de inovações em ciências biológicas, estamos extremamente empolgados em cooperar com a MSCI para desenvolver soluções inovadoras de índices que serão licenciadas como base para produtos financeiros indexados, como ETFs direcionados a este setor dinâmico. Esta cooperação faz uso do profundo conhecimento clínico e científico da Royalty Pharma, formado ao longo de décadas, bem como das capacidades exclusivas de nossa equipe de estratégia e análise. Este empreendimento representa outro exemplo da abordagem criativa da Royalty Pharma para monetizar seu capital intelectual existente mediante a criação de índices que dão suporte ao investimento em ciências biológicas."

O lançamento dos índices está previsto até o fim deste ano.

Para mais informação, acesse msci.com/thematic-investing.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

