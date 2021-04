NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), een toonaangevende leverancier van tools en diensten ter ondersteuning van cruciale beslissingen voor de wereldwijde investeringsgemeenschap, kondigde vandaag zijn samenwerking aan met Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX), de grootste koper van biofarmaceutische royalty’s en een toonaangevende financier van innovatie in de biofarmaceutische sector, om de thematische indexsuite van MSCI uit te breiden met de lancering van nieuwe indexen die gericht zijn op het vastleggen van geavanceerde lange termijn thema’s die de groepen in de biowetenschappen, biotechnologie en farmaceutische sector zullen ontwrichten.

De eerste indexen zullen de prestaties meten van bedrijven die zich richten op het leveren van nieuwe en innovatieve therapeutische behandelingen met betrekking tot virologie en oncologie. Royalty Pharma zal expertise bieden op het gebied van verschillende medische aandoeningen, klinische onderzoeken, transformatieve therapieën en technologieën die kunnen leiden tot baanbrekende medische behandelingen die MSCI zullen helpen bij het ontwerpen van een classificatiekader en indexmethodologieën.

