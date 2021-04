NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un importante fornitore di strumenti e servizi di supporto per decisioni critiche per la comunità globale di investimenti, oggi ha annunciato la sua collaborazione con Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX), il più grande acquirente di royalty biofarmaceutiche e un finanziatore di rilievo dell'innovazione nel settore biofarmaceutico, per ampliare la suite di indici tematici di MSCI con il lancio di nuovi indici che mirano a catturare temi all'avanguardia a lungo termine che rivoluzioneranno le scienze della vita, la biotecnologia e i gruppi del settore farmaceutico.

Gli indici iniziali misureranno le prestazioni di aziende incentrate sulla produzione di nuovi trattamenti terapeutici innovativi in virologia e oncologia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.