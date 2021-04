MSCI s’allie avec Royalty Pharma pour lancer des indices de sciences de la vie

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui son alliance avec Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX), le plus important acheteur d’intérêts économiques biopharmaceutiques et principal bailleur de fonds de l’innovation dans le secteur de la biopharmacie. Cette alliance favorisera l’expansion de la gamme d’indices thématiques de MSCI grâce au lancement de nouveaux indices visant à repérer les thèmes avant-gardistes à long terme qui transformeront les sciences de la vie, la biotechnologie et les groupes du secteur pharmaceutique.

Les premiers indices mesureront les performances des entreprises axées sur la production de traitements thérapeutiques nouveaux et innovants liés à la virologie et à l’oncologie. Royalty Pharma apportera son expertise relative à certains problèmes médicaux, aux essais cliniques, aux thérapies et technologies transformatrices susceptibles d’aboutir à des traitements médicaux révolutionnaires, ce qui aidera MSCI à élaborer un cadre de classification et des méthodes d’indexation.

Henry Fernandez, président-directeur général de MSCI, a déclaré: «La pandémie de Covid-19 a non seulement eu un profond retentissement sur tous les aspects de la société, mais elle s’est également avérée être un accélérateur de changements structurels à long terme, en particulier dans le domaine des sciences de la vie. Comme nous avons pu l’observer pendant cette période, les entreprises spécialisées en sciences de la vie ont apporté une immense contribution à la modélisation et à l’avancement du secteur des soins de santé; elles ont également eu une importance vitale pour le développement d’approches de prévention et de traitement des maladies. MSCI est ravi de collaborer avec Royalty Pharma pour concevoir des indices thématiques mettant en lumière les entreprises qui sont à l’avant-garde de ce contexte évolutif et qui influencent positivement l’avenir de notre monde.»

Pablo Legorreta, fondateur et directeur général de Royalty Pharma, a déclaré: «En tant que principaux bailleurs de fonds de l’innovation dans les sciences de la vie, nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de collaborer avec MSCI au développement de solutions indicielles innovantes qui seront agréées en tant que base des produits financiers indexés qui ciblent ce secteur dynamique, tels que, par exemple, les ETF. Cette alliance s’appuie sur les connaissances cliniques et scientifiques approfondies acquises par Royalty Pharma depuis des décennies, ainsi que sur les capacités uniques de notre équipe de stratégie et d’analyse. Cette initiative est un exemple de plus de la créativité mise en œuvre par Royalty Pharma pour monétiser son capital intellectuel grâce à l’élaboration d’indices visant à soutenir l’investissement dans les sciences de la vie.»

Les nouveaux indices seront lancés d’ici la fin de cette année.

