MSCI gibt strategische Allianz mit Royalty Pharma zur Einführung von Life-Sciences-Indizes bekannt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute seine Zusammenarbeit mit Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX) bekannt. Royalty Pharma ist der größte Käufer von biopharmazeutischen Lizenzgebühren und führender Geldgeber für Innovationen in der gesamten biopharmazeutischen Industrie. Durch ihre Zusammenarbeit wollen die Unternehmen die thematische Index-Suite von MSCI um neue Indizes erweitern, die langfristige, innovative Themen erfassen und somit die Life-Sciences-, Biotechnologie- und Pharmaindustrie revolutionieren.

Die Anfangsindizes sollen die Performance von Unternehmen messen, die sich auf die Bereitstellung neuer und innovativer therapeutischer Behandlungen in den Bereichen Virologie und Onkologie konzentrieren. Royalty Pharma stellt sein Fachwissen über verschiedene medizinische Bedingungen, klinische Studien, transformative Therapien und Technologien zur Verfügung, die zu bahnbrechenden medizinischen Behandlungen führen können. Diese Daten sollen MSCI bei der Entwicklung eines Klassifizierungsrahmens und der Indexmethodik unterstützen.

Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI, erklärte: „Die Covid-19-Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen auf alle Aspekte der Gesellschaft und hat sich als Beschleuniger für langfristige, strukturelle Veränderungen erwiesen, insbesondere im Bereich der Biowissenschaften. Wie wir in dieser Zeit festgestellt haben, spielen Life-Sciences-Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Weiterentwicklung der Gesundheitsbranche und sind entscheidend für die Entwicklung von Ansätzen zur Prävention und Behandlung von Krankheiten. MSCI freut sich, gemeinsam mit Royalty Pharma thematische Indizes zu entwickeln, die führende Unternehmen in diesem sich wandelnden Umfeld erfassen und so positiven Einfluss auf die Zukunft unserer Welt nehmen.“

Pablo Legorreta, Gründer und Chief Executive Officer von Royalty Pharma, ergänzte: „Als führender Kapitalgeber für Innovationen im Bereich der Biowissenschaften freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit MSCI bei der Entwicklung innovativer Indexlösungen als Lizenzgrundlage für indexierte Finanzprodukte wie z. B. ETFs, die auf diesen dynamischen Sektor ausgerichtet sind. Diese Zusammenarbeit nutzt das über Jahrzehnte aufgebaute, fundierte klinische und wissenschaftliche Wissen von Royalty Pharma sowie die einzigartigen Fähigkeiten unseres Strategie- und Analyseteams. Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für den kreativen Ansatz von Royalty Pharma zur Monetarisierung des vorhandenen intellektuellen Kapitals durch die Schaffung von Indizes, die Investitionen in die Biowissenschaften unterstützen.“

Die Einführung der Indizes ist für Ende dieses Jahres geplant.

Weitere Informationen erhalten Sie unter msci.com/thematic-investing.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

