Mavenir anuncia colocação privada de $500 milhões com plataformas estratégicas Koch

RICHARDSON, Texas e WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Koch Strategic Platforms (“KSP”), uma subsidiária do Koch Investments Group, anunciou hoje que assinou um acordo para um investimento de capital minoritário estratégico na Mavenir (a “Empresa”). Afiliadas do Siris Capital Group, LLC (“Siris”), uma empresa líder de capital privado com foco em tecnologia, permanecerão acionistas majoritários.

A Mavenir é a única fornecedora com base nos EUA de software nativo em nuvem de ponta a ponta a atender à crescente demanda por transformação digital 5G por provedores de serviços de comunicação (“CSPs”) e empresas.

A KSP, que se concentra no crescimento do patrimônio líquido em quatro setores temáticos - computação e conectividade, automação industrial, transformação de energia e saúde - é um parceiro natural para os esforços de transformação 5G de Mavenir. A KSP pretende ser um parceiro além do investimento de capital, alavancando os recursos e capacidades da Koch Industries para acelerar o crescimento das empresas nas quais investe, bem como identificar novas plataformas para a Koch.

“Construímos uma plataforma de software de próxima geração que conduziu, e continuará a conduzir, a transformação digital de redes de missão crítica. Junto com a KSP e nossos clientes provedores de serviços, esperamos trazer inovação e 5G para revolucionar setores como energia, automação industrial e saúde”, disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. “Não temos apenas a única plataforma de software 5G nativa da nuvem de ponta a ponta do mundo, mas também temos relacionamentos fortes e extensos com CSPs e implantações comprovadas de nossa tecnologia em todo o mundo. Com o 5G aqui, a Mavenir está bem posicionada para construir o futuro das redes.”

“Estamos extremamente orgulhosos do que a Mavenir alcançou até o momento e entusiasmados com a parceria com a KSP para impulsionar a inovação contínua”, disse Hubert de Pesquidoux, sócio executivo da Siris e presidente executivo da Mavenir. “A combinação da plataforma de software 5G da Mavenir e a presença da Koch Industries em verticais relevantes da indústria acelerarão a participação da empresa na enorme oportunidade de transformação digital.”

David Park, presidente da KSP, disse: “Estamos assumindo posições de capital minoritário em empresas inovadoras e disruptivas com equipes de gestão fortes que operam em setores com ventos a favor significativos. Queremos fazer parceria com empresas que possam transformar a Koch Industries para o futuro. Mavenir verifica todas as caixas.”

Frank Baker, cofundador da Siris, disse: “Estamos antecipando a transformação das redes móveis e esse momento chegou. A Mavenir está posicionada de forma única para liderar a transformação 5G devido ao seu investimento em produtos disruptivos, como o OpenRAN, e amplo relacionamento com mais de 250 CSPs. Estamos entusiasmados com a parceria com a KSP e as oportunidades de crescimento estratégico que enfrentaremos juntos.”

Michael Hulslander, diretor administrativo da Siris, acrescentou: “Ao fortalecer o balanço patrimonial da Mavenir, este investimento permite que a empresa acelere a inovação em CSP e redes corporativas. Estamos ansiosos para fazer uma parceria com a KSP para aprimorar a já emocionante trajetória da Mavenir.”

Goldman Sachs & Co. LLC e Guggenheim Securities, LLC atuaram como consultores financeiros da Mavenir. Sidley Austin LLP forneceu consultoria jurídica para Mavenir e Jones Day LLP forneceu consultoria jurídica para KSP.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do setor para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com

Sobre as plataformas estratégicas da Koch:

Com escritórios em Atlanta e Wichita, a KSP deseja ser o parceiro de investimento preferido de empresas estratégicas e focadas no crescimento que estão inovando nos setores da "nova economia". Criada em 2020, a equipe KSP busca investimentos públicos e privados com empresas onde o benefício mútuo de longo prazo pode ser obtido.

Sobre a Koch Industries, Inc.:

Com sede em Wichita, Kansas, a Koch Industries, Inc. é uma das maiores empresas privadas da América, com receita anual estimada em $115 bilhões, de acordo com a Forbes. Possui um grupo diversificado de empresas envolvidas em refino, produtos químicos e biocombustíveis; floresta e produtos de consumo; fertilizantes; polímeros e fibras; sistemas de controle de processos e poluição; eletrônica, software e análise de dados; minerais; vidro; componentes automotivos; pecuária; comércio de commodities; e investimentos. Desde 2003, as empresas Koch investiram quase $133 bilhões em crescimento e melhorias. Para obter outras informações, acesse www.KOCHind.com.

Sobre a Siris:

A Siris é uma empresa líder de capital privado que investe principalmente em empresas de tecnologia com produtos e serviços de missão crítica. O desenvolvimento de pesquisas proprietárias da Siris para identificar oportunidades e sua ampla colaboração com seus parceiros executivos são essenciais para sua abordagem. Os parceiros executivos da Siris são executivos operacionais seniores experientes que participam ativamente dos principais aspectos do ciclo de vida da transação para ajudar a identificar oportunidades e gerar valor estratégico e operacional. A Siris tem sede em Nova York e no Vale do Silício e arrecadou quase $6 bilhões em compromissos de capital cumulativos. Para obter mais informações, acesse www.siris.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.