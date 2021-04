AKKA S'ASSOCIE A BARZAN HOLDINGS POUR FOURNIR DES SERVICES D'INGÉNIERIE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AU QATAR

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe AKKA (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537) et Barzan Holdings ont signé un Protocole d'accord lors du salon Milipol Qatar 2021, établissant un partenariat stratégique pour fournir des services d'ingénierie de défense et de sécurité au Qatar.

En tant que société de premier plan à la croissance rapide agissant comme une passerelle commerciale pour l'industrie de la défense et de la sécurité au Qatar, Barzan Holdings s'engage à renforcer la souveraineté du Qatar et à soutenir le développement à long terme des secteurs de la défense et de la sécurité de l'État par le biais de la recherche et du développement, en facilitant le transfert de connaissances et en créant des technologies de défense et de sécurité innovantes.

AKKA s'appuiera sur sa forte expertise en matière d'accompagnement des acteurs industriels mondiaux dans tous les secteurs, notamment celui de la Défense, pour soutenir Barzan Holdings en formant ses ingénieurs et en les aidant à mettre en œuvre des projets locaux.

Abdullah Hassan Al-Khater, vice-président et chef de l'approvisionnement stratégique de Barzan Holdings, a commenté l'accord : "Nous sommes ravis de nous associer à AKKA en signant ce Protocole d'accord. Les services d'ingénierie constituent une partie essentielle de nos opérations stratégiques, et nous pensons que cet accord sera très bénéfique pour les deux parties. Nous nous réjouissons de la coopération passionnante qui nous attend avec AKKA."

Jean-Franck Ricci, Directeur Général du Groupe AKKA en charge du développement commercial et des ventes, a déclaré : " Nous sommes extrêmement heureux de contribuer à l'avenir du secteur de la Défense qatarie aux côtés de Barzan Holdings. Ce partenariat démontre l'expertise d'AKKA dans le secteur de la Défense et renforce son positionnement dans la région du Moyen-Orient, contribuant ainsi à la diversification de son mix géographique."

A propos d’AKKA Technologies

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech