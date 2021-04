Rapporto AM Best sul segmento di mercato: AM Best mantiene il suo outlook stabile per il ramo danni del mercato assicurativo italiano

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenuto il suo outlook stabile per il ramo danni del mercato assicurativo in Italia. I principali fattori che supportano tale outlook includono la previsone di recupero del volume dei premi a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19, la prevista sussistenza di una solida redditività tecnica, la limitata esposizione ai sinistri catastrofali e la solidità della capitalizzazione ponderata per il rischio.

Un nuovo rapporto AM Best sul segmento di mercato, intitolato “Outlook sul segmento di mercato: ramo danni in Italia”, afferma che il ramo assicurativo danni italiano si è adattato rapidamente alle nuove circostanze emerse a seguito della pandemia da COVID-19 e, grazie a solide fondamenta operative, ha dimostrato resilienza in un contesto macroeconomico difficile. Tuttavia, AM Best potrebbe rivedere il proprio outlook sul segmento in Negativo se un ulteriore indebolimento del contesto economico influisse sul valore delle attività o se vi fosse un deterioramento sostenuto della redditività tecnica del mercato.

Per ottenere una copia gratuita di questo rapporto sul segmento di mercato, si prega di visitare http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307869.

AM Best è un'agenzia di rating globale specializzata nella pubblicazione di notizie e nella fornitura di dati nel settore assicurativo. La società opera in più di 100 Paesi. Con sede a Oldwick, New Jersey, AM Best ha uffici in città di tutto il mondo, tra cui Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per maggiori informazioni, visitare www.ambest.com.

Copyright © 2021 di A.M. Best Rating Services, Inc. e/o i suoi affiliati. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.