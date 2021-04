IoT SAFE da Thales protege a conectividade na nuvem de novos serviços de Internet das Coisas no Canadá

LA DÉFENSE PARIS--(BUSINESS WIRE)--A tecnologia da Thales está no centro de um novo projeto de IoT (Internet das Coisas, na sigla em inglês) do Canadá que está permitindo conectividade em nuvem instantânea, segura e escalonável para IoT habilitado para SIM/eSIM. Em parceria com a TELUS, operadora canadense líder de rede sem fio, e a Canadian Internet Registration Authority (CIRA), responsável pela certificação do projeto, a Thales está fornecendo o SIM e o servidor IoT, ambos em conformidade com as especificações da GSMA IoT SAFE.

O serviço IoT SAFE da Thales oferece uma estrutura interoperável que permite a implantação rápida de aplicativos de Internet das Coisas. Entregue em modo SaaS plug & play, garante esforço mínimo de integração, criando um ambiente escalonável e automático para segurança de dados em nuvem de dispositivos equipados com SIM, com recurso de gerenciamento remoto.

A TELUS continua sua expansão de Internet das Coisas com dispositivos em todo Canadá, oferecendo às empresas um sistema inovador que elimina a necessidade de visitas presenciais. Por exemplo, uma cidade pode usar a plataforma para gerenciar toda a sua frota de parquímetros conectados. O conceito também será usado como base para outras ofertas comerciais de IoT, em áreas como saúde ou energia, onde frotas de dispositivos conectados lidam com dados que precisam ser protegidos.

“Combinar tecnologia SIM segura com IoT SAFE oferece uma implementação fácil para as partes interessadas. Elimina, também, os desafios de integração para operadoras móveis, problemas de conformidade para fabricantes de dispositivos e provedores de serviços, e permite a conexão direta por meio do servidor IoT da Thales para provedores de nuvem. Isso é particularmente importante porque o IoT SAFE já é compatível com a estrutura 5G que está por vir, que oferecerá suporte a implantações massivas de IoT”. Guillaume Lafaix VP de soluções de conectividade móvel na Thales

“Os elementos seguros que gerenciamos, como o SIM e o eSIM, são agora a ‘raiz da confiança’ para a segurança de chip para nuvem no ecossistema IoT em rápido crescimento. Com o apoio da Thales e CIRA, nos tornamos uma das primeiras operadoras móveis do mundo a fornecer a infraestrutura para a próxima onda de soluções disruptivas de IoT”. Ibrahim Gedeon, diretor de tecnologia na TELUS

“Acreditamos que nossa estrutura de Registro Seguro de IoT ajudará a iniciar uma ampla variedade de aplicativos de Internet das Coisas no Canadá. Em particular, esta abordagem será extremamente valiosa para serviços confidenciais, como saúde ou infraestrutura crítica, onde o gerenciamento seguro de identidade do dispositivo é fundamental”. Jacques Latour, diretor de segurança e tecnologia na CIRA

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões em 2020.

