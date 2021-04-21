AGP 集团宣布与BDT Capital Partners达成长期合作关系

比利时根特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--高科技汽车玻璃设计和制造领域的全球知名领先企业AGP 集团今日宣布与BDT Capital Partners达成战略性合作伙伴关系，并获得该公司关联基金的投资。BDT Capital Partners是一家 股权投资银行(merchant bank)，致力于为家族和创办人领导的企业提供长期的差异化资本。Mannheim家族将继续领导AGP 集团。新的少数股权投资旨在为加速AGP 集团旗下eGlass单元的全球扩张计划提供长期资金。

AGP 集团CEO兼董事长Arturo Mannheim表示：我们非常欢迎BDT成为我们的长期投资合作伙伴。在他们的支持下，我们将在北美和亚洲创建两家科技创新中心和两家eGlass制造工厂。此举将强化我们的全球战略足迹，并继续与汽车整车制造商保持密切的合作关系。

BDT Capital Partners合伙人Björn Robens表示：AGP 集团是高度创新的家族企业，拥有先进的制造和研发能力，这些能力将持续塑造移动出行的未来。我们期待与Arturo及其强大的管理团队合作，为该公司的全球扩张提供支援，并强化其在业界的科技领导地位。

BDT Capital Partners合伙人Edgar Legaspi补充说：我们一直秉持差异化的业务模式，与拥有卓越领导团队的全球家族企业合作，以协助其达成长期目标。我们与AGP以及Mannheim家族的合作是这方面的又一范例。

于2018年成为公司投资者的高盛将继续作为少数股东，为公司的长期战略提供支持。

关于AGP 集团

AGP 集团是全球首屈一指的玻璃制造商之一。AGP 集团已经开发了规模庞大的产品线，涵盖汽车、海洋运输和安全防护市场。公司拥有来自于30多个国家的约2,500名员工，为20多个汽车品牌提供高科技玻璃解决方案，这些品牌正在通过电气化和自动驾驶塑造未来的移动出行方式。AGP在欧洲和南美设立了六家制造工厂和两个科技创新中心，并在20个国家设有商务办事处。如欲了解更多资讯，请垂询 www.agpglass.com。

关于 BDT Capital Partners

BDT Capital Partners为家族和创办人领导的企业提供长期的差异化资本。公司的投资基金已经募集了超过180亿美元，并且与其全球有限合伙投资伙伴一起，共同投资了超过70亿美元。公司的附属机构BDT & Company是一家股权投资银行，致力于与家族和创办人领导的企业合作，帮助其实现战略和财务目标。BDT & Company提供解决方案型建议以及接触世界级企业主和领导人网路的途径。

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