AGP 集团宣布与BDT Capital Partners达成长期合作关系

汽车玻璃制造商筹集成长资金，以加速其全球扩张计划，并强化其在未来移动出行的高科技玻璃解决方案领域的科技领导地位。

比利时根特--()--(美国商业资讯)--高科技汽车玻璃设计和制造领域的全球知名领先企业AGP 集团今日宣布与BDT Capital Partners达成战略性合作伙伴关系，并获得该公司关联基金的投资。BDT Capital Partners是一家 股权投资银行(merchant bank)，致力于为家族和创办人领导的企业提供长期的差异化资本。Mannheim家族将继续领导AGP 集团。新的少数股权投资旨在为加速AGP 集团旗下eGlass单元的全球扩张计划提供长期资金。

AGP 集团CEO兼董事长Arturo Mannheim表示：我们非常欢迎BDT成为我们的长期投资合作伙伴。在他们的支持下，我们将在北美和亚洲创建两家科技创新中心和两家eGlass制造工厂。此举将强化我们的全球战略足迹，并继续与汽车整车制造商保持密切的合作关系。

BDT Capital Partners合伙人Björn Robens表示：AGP 集团是高度创新的家族企业，拥有先进的制造和研发能力，这些能力将持续塑造移动出行的未来。我们期待与Arturo及其强大的管理团队合作，为该公司的全球扩张提供支援，并强化其在业界的科技领导地位。

BDT Capital Partners合伙人Edgar Legaspi补充说：我们一直秉持差异化的业务模式，与拥有卓越领导团队的全球家族企业合作，以协助其达成长期目标。我们与AGP以及Mannheim家族的合作是这方面的又一范例。

于2018年成为公司投资者的高盛将继续作为少数股东，为公司的长期战略提供支持。

关于AGP 集团

AGP 集团是全球首屈一指的玻璃制造商之一。AGP 集团已经开发了规模庞大的产品线，涵盖汽车、海洋运输和安全防护市场。公司拥有来自于30多个国家的约2,500名员工，为20多个汽车品牌提供高科技玻璃解决方案，这些品牌正在通过电气化和自动驾驶塑造未来的移动出行方式。AGP在欧洲和南美设立了六家制造工厂和两个科技创新中心，并在20个国家设有商务办事处。如欲了解更多资讯，请垂询 www.agpglass.com

关于 BDT Capital Partners

BDT Capital Partners为家族和创办人领导的企业提供长期的差异化资本。公司的投资基金已经募集了超过180亿美元，并且与其全球有限合伙投资伙伴一起，共同投资了超过70亿美元。公司的附属机构BDT & Company是一家股权投资银行，致力于与家族和创办人领导的企业合作，帮助其实现战略和财务目标。BDT & Company提供解决方案型建议以及接触世界级企业主和领导人网路的途径。

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AGP Group
Alejandra Rojas Amadori
+32 477 80 17 40
arojas@agpglass.com

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alester@bdtcap.com

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