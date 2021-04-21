AGP Group宣佈與BDT Capital Partners達成長期合作關係

汽車玻璃裝配製造商籌集成長資金，以加速其全球擴張計畫，並強化其在未來運輸的高科技玻璃裝配解決方案領域的科技領導地位。

比利時根特--()--(美國商業資訊)--高科技汽車玻璃裝配設計和製造領域的全球知名領軍企業AGP Group今日宣佈與BDT Capital Partners達成策略性合作夥伴關係，並獲得該公司關聯基金的投資。BDT Capital Partners是一家「商人銀行」(merchant bank)，致力於為家族和創辦人領導的企業提供長期的差異化資本。Mannheim家族將繼續領導AGP Group。新的少數投資旨在為加速AGP Group旗下eGlass部門的全球擴張計畫提供長期資金。

AGP Group執行長兼董事長Arturo Mannheim表示：「我們欣然歡迎BDT成為我們的長期投資合作夥伴。在他們的支持下，我們將在北美和亞洲創建兩家科技創新中心和兩家eGlass製造工廠。此舉將強化我們的全球策略足跡，讓我們繼續與汽車原始設備製造商保持密切的合作關係。」

BDT Capital Partners合夥人Björn Robens表示：「AGP Group是高度創新的家族企業，擁有先進的製造和研發能力，這些能力將持續塑造運輸的未來。我們期待與Arturo及其強大的管理團隊合作，為該公司的全球擴張提供支援，並強化其在業界的科技領導地位。」

BDT Capital Partners合夥人Edgar Legaspi補充說：「我們一直秉持差異化的業務模式，與擁有卓越領導團隊的全球家族企業合作，以協助其達成長期目標。我們與AGP以及Mannheim家族的合作是這方面的又一範例。」

於2018年成為公司投資者的高盛將繼續作為少數股東，為公司的長期策略提供支援。

關於AGP Group

AGP Group是全球首屈一指的玻璃裝配製造商之一。AGP Group已經開發了規模龐大的產品組合，涵蓋汽車、海洋和安全市場。公司擁有來自於30多個國家的約2,500名員工，為20多個汽車品牌提供高科技玻璃裝配解決方案，這些品牌正在透過電氣化和自動駕駛塑造未來的運輸。AGP在歐洲和南美設立了六家製造工廠和兩個科技創新中心，並在20個國家設有商務辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.agpglass.com

關於 BDT Capital Partners

BDT Capital Partners為家族和創辦人領導的企業提供長期的差異化資本。公司的投資基金已經籌集了超過180億美元，並且與其全球有限合夥投資群體一起，共同投資了超過70億美元。公司的附屬機構BDT & Company是一家「商人銀行」，致力於與家族和創辦人領導的企業合作，幫助其追求策略和財務目標。BDT & Company提供解決方案型建議以及接觸世界級企業主和領導人網路的管道。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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AGP Group
Alejandra Rojas Amadori
+32 477 80 17 40
arojas@agpglass.com

BDT Capital Partners
Amy Lester
+1 312 639 1968
alester@bdtcap.com

 

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