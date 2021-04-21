AGP Group宣佈與BDT Capital Partners達成長期合作關係

比利時根特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--高科技汽車玻璃裝配設計和製造領域的全球知名領軍企業AGP Group今日宣佈與BDT Capital Partners達成策略性合作夥伴關係，並獲得該公司關聯基金的投資。BDT Capital Partners是一家「商人銀行」(merchant bank)，致力於為家族和創辦人領導的企業提供長期的差異化資本。Mannheim家族將繼續領導AGP Group。新的少數投資旨在為加速AGP Group旗下eGlass部門的全球擴張計畫提供長期資金。

AGP Group執行長兼董事長Arturo Mannheim表示：「我們欣然歡迎BDT成為我們的長期投資合作夥伴。在他們的支持下，我們將在北美和亞洲創建兩家科技創新中心和兩家eGlass製造工廠。此舉將強化我們的全球策略足跡，讓我們繼續與汽車原始設備製造商保持密切的合作關係。」

BDT Capital Partners合夥人Björn Robens表示：「AGP Group是高度創新的家族企業，擁有先進的製造和研發能力，這些能力將持續塑造運輸的未來。我們期待與Arturo及其強大的管理團隊合作，為該公司的全球擴張提供支援，並強化其在業界的科技領導地位。」

BDT Capital Partners合夥人Edgar Legaspi補充說：「我們一直秉持差異化的業務模式，與擁有卓越領導團隊的全球家族企業合作，以協助其達成長期目標。我們與AGP以及Mannheim家族的合作是這方面的又一範例。」

於2018年成為公司投資者的高盛將繼續作為少數股東，為公司的長期策略提供支援。

關於AGP Group

AGP Group是全球首屈一指的玻璃裝配製造商之一。AGP Group已經開發了規模龐大的產品組合，涵蓋汽車、海洋和安全市場。公司擁有來自於30多個國家的約2,500名員工，為20多個汽車品牌提供高科技玻璃裝配解決方案，這些品牌正在透過電氣化和自動駕駛塑造未來的運輸。AGP在歐洲和南美設立了六家製造工廠和兩個科技創新中心，並在20個國家設有商務辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.agpglass.com。

關於 BDT Capital Partners

BDT Capital Partners為家族和創辦人領導的企業提供長期的差異化資本。公司的投資基金已經籌集了超過180億美元，並且與其全球有限合夥投資群體一起，共同投資了超過70億美元。公司的附屬機構BDT & Company是一家「商人銀行」，致力於與家族和創辦人領導的企業合作，幫助其追求策略和財務目標。BDT & Company提供解決方案型建議以及接觸世界級企業主和領導人網路的管道。

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