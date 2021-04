MSCI anuncia una alianza estratégica con Royalty Pharma para el lanzamiento de índices de ciencias biológicas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de herramientas y servicios de decisión crítica para la comunidad de inversores global, anunció hoy su colaboración con Royalty Pharma plc (Nasdaq: RPRX), el comprador más grande de royalties farmacéuticos y un financiador líder en innovación dentro del sector, para expandir el paquete de índices temáticos de MSCI con el lanzamiento de nuevos índices que intentan capturar tendencias de vanguardia a largo plazo que alterarán las ciencias biológicas, la biotecnología y a los grupos farmacéuticos industriales.

Los índices iniciales medirán el rendimiento de las empresas que se dedican a ofrecer tratamientos terapéuticos innovadores relacionados con virología y oncología. Royalty Pharma aportará sus conocimientos sobre diferentes trastornos médicos, ensayos clínicos, tecnologías y terapias transformadoras que pueden generar tratamientos médicos revolucionarios que ayudarán a que MSCI diseñe un esquema de clasificación y metodologías de creación de índices.

Henry Fernandez, presidente y director ejecutivo de MSCI, afirmó lo siguiente: “La pandemia de Covid-19 ha tenido un profundo impacto en todos los aspectos de la sociedad y ha demostrado ser un catalizador de cambios estructurales a largo plazo, particularmente en las ciencias biológicas. Como hemos observado durante este último tiempo, las empresas de ciencias biológicas son centrales para modelar y hacer avanzar a la industria de la salud, además de ser críticas para el desarrollo de enfoques para la prevención y el tratamiento de enfermedades. MSCI está muy entusiasmado con su alianza con Royalty Pharma, que le permitirá diseñar índices temáticos que capturan a empresas ubicadas en la vanguardia de este panorama en permanente evolución y tener un impacto positivo en el futuro de nuestro planeta”.

Pablo Legorreta, fundador y director ejecutivo de Royalty Pharma, señaló: “Como financiador líder de innovación en el ámbito de las ciencias biológicas, nos entusiasma mucho esta colaboración con MSCI para el desarrollo de soluciones de índices innovadoras que se licenciarán como base para productos financieros de índices, como fondos de inversión cotizados (ETF) dirigidos a este sector dinámico. Esta colaboración aprovecha el profundo conocimiento clínico y científico que Royalty Pharma construyó a lo largo de décadas, además de las capacidades únicas de nuestro equipo de estrategia y análisis. Este emprendimiento representa otro ejemplo del enfoque creativo de Royalty Pharma para la monetización de su capital intelectual existente mediante la creación de índices que faciliten la inversión en ciencias biológicas”.

El lanzamiento de los índices está previsto para fines de este año.

Más información en msci.com/thematic-investing.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de decisión crítica para la comunidad de inversores global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, facilitamos la toma de mejores decisiones de inversión permitiendo que los clientes entiendan y analicen factores clave de riesgo y rendimiento, además de diseñar de manera confiable carteras de productos más efectivas. Creamos soluciones basadas en investigación líderes en el sector que los clientes pueden utilizar para obtener un panorama más acabado y mejorar la transparencia a lo largo de todo el proceso de inversión.

