Clearwater Analytics s'associe à Aegon Asset Management pour ses opérations mondiales

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics a annoncé aujourd’hui qu’elle mettait en œuvre sa solution de gestion, de comptabilité, de reporting et d’analyse des données de type SaaS pour Aegon Asset Management (Aegon AM). La solution de Clearwater aidera Aegon AM à rationaliser ses données, sa comptabilité des placements et son reporting à l’échelle mondiale.

Aegon AM est un investisseur mondial actif, qui gère et donne son avis sur 475 milliards USD d’actifs pour une clientèle mondiale composée notamment de régimes de retraite, de compagnies d’assurance, de banques, de gestionnaires de fortune, de bureaux de gestion du patrimoine et de fondations.

« Nous avons reconnu que, pour conserver notre leadership sur le marché de la gestion d’actifs d’assurance et atteindre nos ambitions de croissance, nous avions besoin d’une technologie de pointe qui corresponde à ces objectifs », a déclaré Wouter Peters, directeur de l'exploitation mondial chez Aegon AM. « Nous avons choisi Clearwater en raison de sa vision intégrée de toutes les catégories d’actifs et de son reporting réglementaire. Cela nous permettra de remplacer de multiples systèmes de comptabilité et de reporting par une plateforme unique. »

Clearwater est la principale solution SaaS pour la gestion, le rapprochement, la comptabilité et le reporting des données sur les investissements pour les assureurs, les gestionnaires de placements et d’autres investisseurs institutionnels. Soutenue par une équipe mondiale de service à la clientèle, la plateforme de Clearwater a évolué en fonction des besoins des assureurs, gestionnaires de placements et entreprises les plus exigeants au monde. Les solutions de comptabilité et de reporting des investissements et les experts axés sur des régions spécifiques assistent les clients et aident à orienter la poursuite du développement du système, avec plus de la moitié des plus de 1 300 employés de Clearwater se consacrant au développement logiciel en cours. Clearwater a également annoncé récemment qu’elle étendait ses opérations en Europe pour être davantage au service de ses clients européens comme Aegon AM. La société sœur d’Aegon Transamerica a choisi Clearwater pour améliorer la gestion de ses données sur les investissements.

« Clearwater crée la rupture dans un secteur dominé par des technologies d'ancienne génération », a affirmé Gayatri Raman, directrice générale pour les régions EMEA et Asie-Pacifique chez Clearwater. « L’équipe d’Aegon Asset Management a mené un processus de sélection rigoureux et exhaustif pour trouver une solution de pointe qui l’aidera à rationaliser et mettre à l’abri du vieillissement ses opérations. Nous sommes fiers d’être choisis par Aegon AM pour fournir des solutions d’investissement leaders sur le marché pour ses clients. »

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS globale avant-gardiste dédiée à l'agrégation, au rapprochement, à la comptabilité et au reporting automatisés des données relatives aux investissements. Chaque jour, la solution Clearwater rend compte sur plus de 5,5 billions de dollars d’actifs pour ses clients – dont des assureurs, des gestionnaires d'actifs et des entreprises de premier plan –, les aidant à tirer pleinement parti des données relatives à leur portefeuille de placements grâce à un produit de premier ordre et à un service axé sur la clientèle. Des professionnels de l’investissement dans 50 pays font confiance à Clearwater pour leur fournir des données sur les investissements validées et actualisées et des rapports approfondis. Pour de plus amples renseignements sur Clearwater, vous pouvez consulter www.clearwater-analytics.com, LinkedIn et Twitter.

*À propos d’Aegon AM

L'histoire d’Aegon Asset Management remonte à plus de 175 ans. La société gère et donne son avis sur 364 milliards d’euros/408 milliards USD d’actifs (au 30 juin 2020) pour une clientèle mondiale composée de régimes de retraite, de fonds publics, de compagnies d’assurance, de banques, de gestionnaires de fortune, de bureaux de gestion du patrimoine et de fondations. L’entreprise d’envergure mondiale compte environ 1 200 employés qui travaillent dans toute l'Europe, l’Amérique et l’Asie et investissent partout sur la planète tout en servant les clients au niveau local. Pour de plus amples informations, consultez le site aegonam.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.