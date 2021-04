RICHARDSON, Texas & WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Koch Strategic Platforms (“KSP”), een dochteronderneming van Koch Investments Group, kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst heeft getekend voor een strategisch minderheidsbelang in Mavenir (het “Bedrijf”). Gelieerde ondernemingen van Siris Capital Group, LLC (“Siris”), een toonaangevende technologie-gefocuste private-equityfirma, zullen meerderheidsaandeelhouders blijven.

Mavenir is de enige in de VS gevestigde leverancier van end-to-end, cloud-native software die voldoet aan de groeiende vraag naar digitale 5G-transformatie door communication service providers (“CSP’s”) en ondernemingen.

KSP, dat zich richt op groeikapitaal via vier thematische sectoren – computers en connectiviteit, industriële automatisering, energietransformatie en gezondheidszorg – is een natuurlijke partner voor Mavenirs 5G-transformationele inspanningen. KSP wil een partner zijn die verder gaat dan kapitaalinvesteringen door gebruik te maken van de middelen en capaciteiten van Koch Industries om de groei van bedrijven waarin het investeert te versnellen, en door nieuwe platforms voor Koch te identificeren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.