RICHARDSON, Texas, e WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Koch Strategic Platforms (“KSP”), una società controllata di Koch Investments Group, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per un investimento strategico in una quota di minoranza in Mavenir (la “Società”). Le consociate di Siris Capital Group, LLC (“Siris”), società di private equity incentrata sulla tecnologia, resteranno titolari della quota di maggioranza.

Mavenir è l’unico fornitore di software di rete end-to-end nativo del cloud con sede negli Stati Uniti in grado di soddisfare la crescente domanda per la trasformazione digitale 5G dei fornitori di servizi di comunicazione (Communications Service Provider, CSP) e delle imprese.

KSP, che punta alla crescita del proprio capitale netto attraverso quattro settori tematici, informatica e connettività, automazione industriale, trasformazione dell’energia e sanità, è un partner naturale per le iniziative di passaggio al 5G di Mavenir.

