Clearwater Analytics gaat samenwerking aan met Aegon Asset Management voor haar internationale activiteiten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf haar op SaaS gebaseerde oplossing voor gegevensbeheer, accounting, rapportage en analyse gaat implementeren voor Aegon Asset Management (Aegon AM). De oplossing van Clearwater gaat Aegon AM helpen bij het wereldwijd stroomlijnen van haar gegevensbeheer, beleggingsaccounting en rapportage.

Aegon AM is een actieve internationale belegger die het beheer voert over en adviezen geeft met betrekking tot USD 475 miljard aan activa van een wereldwijd klantenbestand, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsbedrijven, banken, vermogensbeheerders, familiebedrijven en stichtingen.

“We beseften dat we, om onze leidende positie op de markt voor het beheren van activa van verzekeringsmaatschappijen te behouden en onze groeiambities te verwezenlijken, behoefte hadden aan de allernieuwste technologie die aansluit bij onze doelstellingen,” aldus Wouter Peters, Global Chief Operating Officer van Aegon AM. “We hebben gekozen voor Clearwater vanwege het geïntegreerde inzicht in alle activaklassen en de regulatieve rapportage. Dit stelt ons in staat om meerdere systemen voor accounting en rapportage te vervangen door één platform.”

Clearwater is de toonaangevende SaaS-oplossing voor beleggingsgegevensbeheer, verantwoording, accounting en rapportage voor verzekeraars, beleggingsbeheerders en andere institutionele beleggers. Het platform van Clearwater, dat wordt ondersteund door een wereldwijd klantenserviceteam, is meegegroeid met de behoeften van ’s werelds meest geavanceerde verzekeraars, beleggingsbeheerders en ondernemingen. Regiogerichte oplossingen voor en experts op het gebied van beleggingsaccounting en rapportage staan klanten bij en helpen bij de verdere ontwikkeling van het systeem. Meer dan de helft van de meer dan 1300 medewerkers van Clearwater houdt zich bezig met de continue ontwikkeling van de software. Clearwater maakte onlangs ook de uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf in Europa bekend, om haar Europese klanten, zoals Aegon AM, effectiever van dienst te kunnen zijn. Aegon’s zusterbedrijf Transamerica koos voor Clearwater voor het verbeteren van haar beleggingsgegevensbeheer.

“Clearwater is een revolutionair bedrijf binnen een branche die wordt gedomineerd door traditionele technologieën,” aldus Gayatri Raman, Managing Director voor EMEA en APAC bij Clearwater. “Het Aegon Asset Management-team heeft een zeer grondig en uitgebreid selectieproces uitgevoerd om een uiterst geavanceerde oplossing te vinden die hen zal helpen bij het stroomlijnen en toekomstbestendig maken van hun werkzaamheden. Het vervult ons met trots dat Aegon AM ons heeft uitgekozen voor de levering van toonaangevende beleggingsoplossingen voor haar klanten.”

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics is een wereldwijd toonaangevende SaaS-oplossing voor geautomatiseerde verzameling van beleggingsgegevens, verantwoording, accounting en rapportage. Elke dag weer verstrekt de oplossing van Clearwater rapporten voor meer dan USD 5,5 biljoen aan activa voor cliënten, waaronder vooraanstaande verzekeraars, vermogensbeheerders en ondernemingen, om hen te helpen optimaal rendement te halen uit de gegevens in hun beleggingsportfolio met een product van wereldklasse en klantgerichte service. Beleggingsprofessionals uit 50 landen vertrouwen op Clearwater voor tijdige, gevalideerde beleggingsgegevens en grondige rapportage. Meer informatie over Clearwater is te vinden op www.clearwater-analytics.com, LinkedIn en Twitter.

*Over Aegon AM

Aegon Asset Management is voortgekomen uit een bedrijf dat al meer dan 175 jaar geleden werd opgericht. Het bedrijf beheert en geeft adviezen over EUR 364 / USD 408 miljard (peildatum 30 juni 2020) voor een wereldwijd klantenbestand van pensioenfondsen, openbare fondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, vermogensbeheerders, familiebedrijven en stichtingen. Het is een wereldwijd bedrijf met circa 1200 medewerkers die werkzaam zijn verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Het bedrijf belegt wereldwijd en levert lokaal diensten aan klanten. Meer informatie: aegonam.com.

