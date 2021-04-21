歐洲頂級足球俱樂部宣佈參與新超級聯賽

英格蘭曼徹斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--12支歐洲頂級足球俱樂部今天齊聚一堂，宣佈同意成立新的週中比賽——超級聯賽(Super League)，由賽事創始俱樂部管理。

AC米蘭、阿森納、馬德里競技、切爾西、巴塞隆納、國際米蘭、尤文圖斯、利物浦、曼城、曼聯、皇家馬德里和托特納姆熱刺均已加入創始俱樂部陣營。預計在首個賽季開始前，還會有三家俱樂部加入，首個賽季計畫在條件允許的情況下儘快揭開序幕。

下一步，創始俱樂部期待與歐足聯 (UEFA)和國際足聯(FIFA)進行協商，以攜手合作，為新聯賽和整個足球運動帶來卓絕成果。

全球疫情加劇了現有歐洲足球經濟模式的不穩定性，超級聯賽應勢成立。此外，創始俱樂部多年來一直致力於改善每個賽季期間歐洲現有各類賽事的品質和強度，並為頂級俱樂部和球員創造定期比賽的機會。

疫情證明一點，為了整個歐洲足球金字塔的利益，需要策略願景和永續商業模式來提升價值及擴大支持。最近幾個月，足壇利害關係者就歐洲各類賽事的未來模式進行了廣泛的對話。創始俱樂部認為，這些對話所提出的解決方案並不能解決根本性的問題，包括需要提供更高品質的賽事，以及為整個足球金字塔提供額外財務資源。

賽制

每個賽季有20家俱樂部參與，其中包含15家創始俱樂部，另透過資格篩選機制選出剩餘五支參賽俱樂部，每年五支俱樂部根據上一賽季的成績獲得資格。

比賽固定在週中進行，因此所有參賽俱樂部可繼續角逐各自國家的聯賽，保留依然作為俱樂部比賽核心的各國傳統比賽日程。

每個賽季從8月開始，20家俱樂部分成兩組，10隊一組，進行主、客場循環賽。每組前三名自動晉級四分之一決賽。小組賽第4、5名的隊伍將在兩回合附加賽中爭奪剩餘的八強名額。隨後進行兩回合淘汰賽，並於5月底在中立場地舉行單場決賽。

在歐超男子比賽開始後，如切實可行，相應的女子聯賽也將啟動，以促進女足運動的進步和發展。

透過無上限聯合補償金(solidarity payment)的長期承諾，這項新的年度賽事將為歐洲足球運動帶來更大的經濟成長和支撐，其中補償金將與聯賽營收同步提高。這些聯合補償金將遠高於當前歐洲賽事提供的金額，而且在創始俱樂部的承諾初期可望超過100億歐元。此外，這一賽事將植基於永續的財務基礎，所有創始俱樂部都要簽署開支架構。作為對其承諾的交換，創始俱樂部將單獨收到35億歐元的費用，用於支持其基礎設施投資計畫，並抵消新冠疫情帶來的影響。

皇家馬德里總裁、超級聯賽首任主席Florentino Pérez表示：「我們將為各層級的足球運動提供支援，並讓其在全球取得應有的地位。足球是唯一擁有逾40億球迷的全球性運動，而作為豪門俱樂部，我們的責任就是要迎合球迷的願望。」

支持新歐洲聯賽的尤文圖斯主席、超級聯賽副主席Andrea Agnelli表示：「我們12支創始俱樂部代表全球數十億球迷以及99座歐洲各類賽事獎盃。我們在這一關鍵時刻齊聚一堂，推動歐洲賽事的轉型，賦予我們所熱愛的這項運動永續的長遠未來，大幅提升聯合補償金，並為球迷和業餘球員提供定期舉辦的重要賽事，以點燃他們對足球運動的熱情，同時為他們提供生動的榜樣。」

曼聯共同主席、超級聯賽副主席Joel Glazer表示：「超級聯賽聚集了偉大的世界級俱樂部和球員，並讓他們在整個賽季中相互競技切磋。這項賽事將掀開歐洲足球運動的新篇章，確保呈現世界級的賽事和設施，並擴大對更廣泛足球事業的財務支援。」

關於曼聯

曼聯是全球廣受歡迎且大獲成功的球隊之一，從事世界上廣受歡迎的觀眾運動項目之一。經過143年的足球傳承，我們贏得了66座獎盃，並建立了我們相信是全球首屈一指的運動和娛樂品牌之一，並擁有由11億球迷和追隨者組成的全球社群。規模龐大、充滿熱情且參與度高的粉絲群為曼聯提供了全球性平臺，可從多種來源創造龐大的收入，包括贊助、商品銷售、產品授權、播放以及比賽日計畫，這些措施直接為我們不斷再投資俱樂部的能力提供資金。

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