欧洲顶级足球俱乐部宣布参与新超级联赛

英格兰曼彻斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--12支欧洲顶级足球俱乐部今天齐聚一堂，宣布同意成立新的周中比赛——超级联赛(Super League)，由赛事创始俱乐部进行管理。

AC米兰、阿森纳、马德里竞技、切尔西、巴塞罗那、国际米兰、尤文图斯、利物浦、曼城、曼联、皇家马德里和托特纳姆热刺均已加入创始俱乐部阵营。预计在首个赛季开始前，还会有三家俱乐部加入，首个赛季计划在条件允许的情况下尽快拉开战幕。

下一步，创始俱乐部期待与欧足联 (UEFA)和国际足联(FIFA)进行协商，以开展合作，为新联赛和整个足球运动带来卓绝成果。

全球疫情加剧了现有欧洲足球经济模式的不稳定性，超级联赛应势成立。此外，创始俱乐部多年来一直致力于改善每个赛季期间欧洲现有各类赛事的质量和强度，并为顶级俱乐部和球员创造定期比赛的机会。

疫情证明一点，提升价值并加大支持力度以造福整个欧洲足球塔尖，需要战略愿景和可持续商业模式的支撑。最近几个月，足坛利益相关方围绕欧洲各类赛事的未来模式开展了广泛的对话。创始俱乐部认为，这些对话所提出的解决方案并不能解决根本性的问题，包括需要打造更高品质赛事以及为整个足球塔尖提供额外财务资源。

赛制

每个赛季有20家俱乐部参与，其中包含15家创始俱乐部，另通过资格筛选机制选出剩余五支参赛俱乐部，每年五支俱乐部根据上一赛季的成绩获得资格。

比赛固定在周中进行，因此所有参赛俱乐部可继续角逐各自国家的联赛，以此保留依然作为俱乐部比赛核心的各国传统比赛日程。

每个赛季从8月开始，20家俱乐部分成两组，10队一组，进行主、客场循环赛。每组前三名自动晋级四分之一决赛。小组赛4、5名将通过两回合附加赛争夺剩余八强名额。随后进行两回合淘汰赛，并于5月底在中立场地举行单场决赛。

在欧超男子比赛开始后，如切实可行，相应的女子联赛也将启动，以促进女足运动的进步和发展。

依照不封顶联合补偿金(solidarity payment)的长期承诺，这项新的年度赛事将为欧洲足球运动带来更大的经济增长和支持，其中补偿金将与联赛营收同步提高。这些联合补偿金将远高于当前欧洲赛事提供的金额，而且在创始俱乐部的承诺初期有望超过100亿欧元。此外，这一赛事将基于可持续的财务基础，所有创始俱乐部都签署了一份开支框架。作为对其承诺的交换，创始俱乐部将单独收到35亿欧元的费用，用于支持其基础设施投资计划，并抵消新冠疫情带来的影响。

皇家马德里总裁、超级联赛首任主席Florentino Pérez表示：“我们将为各层级的足球运动提供支持，并让其在全球范围内取得应有的地位。足球是唯一一项全球性运动，球迷数量逾40亿，而作为豪门俱乐部，我们的责任就是达成球迷的愿望。”

支持新欧洲联赛的尤文图斯主席、超级联赛副主席Andrea Agnelli表示：“我们12支创始俱乐部代表了全球数十亿球迷以及99座欧洲各类赛事奖杯。我们在这一关键的时刻汇聚一堂，推动欧洲赛事的转型，赋予我们所热爱的这项体育运动可持续的长远未来，大幅提升联合补偿金，并为球迷和业余球员提供定期举办的重要赛事，以点燃他们对足球运动的激情，同时为他们提供生动的榜样。”

曼联联席主席、超级联赛副主席Joel Glazer表示：“超级联赛汇聚了伟大的世界级俱乐部和球员，并让他们在整个赛季中相互竞技切磋。这项赛事将掀开欧洲足球运动的新篇章，确保呈现世界级的赛事和设施，并加大对更广泛足球事业的财务支持。”

关于曼联

曼联是世界上广受欢迎且大获成功的球队之一，从事世界上广受欢迎的观众体育项目之一。经过143年的足球传承，我们赢得了66座奖杯，并建立了在我们看来全球顶级的体育和娱乐品牌之一，拥有由11亿球迷和追随者组成的全球社区。规模庞大、充满热情且参与度高的粉丝群体为曼联提供了通过多种渠道创造巨大收入的全球平台，包括赞助、产品销售、产品许可、播放以及比赛日计划，这些举措直接为我们继续再次投资俱乐部提供了资金。

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