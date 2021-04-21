FPT Software攜手三井物產提升日本網路安全水準

越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--越南首屈一指的資訊科技服務提供者FPT Software宣佈，公司已經與大型企業集團三井物產株式會社（Mitsui & Co.，簡稱「三井物產」）達成合作夥伴關係，以洞悉日本市場日益成長的網路安全需求。

兩家公司於2021年2月26日簽署諒解備忘錄，將為日本企業提供網路安全服務。

FPT Software董事長Chu Thanh Ha表示：「FPT Software非常高興能夠與三井物產合作，以因應日本對網路安全解決方案日益成長的需求。為此，我們組建了一支經驗豐富的年輕團隊，可以迎合客戶的各種需求。FPT Software也期待與三井物產合作，在全球擴張我們的業務。我相信，我們可以在未來取得巨大的成就。」

根據IBM Security最近發表的報告，2020年日本的網路攻擊數量在亞太地區最高。因此，當地企業已被敦促加強預防措施。

近年來，FPT Software積極擴大研究和創新，以強化其網路安全能力。2020年，公司推出雲端安全法規遵循產品akaSafe，以協助醫療保健、汽車等不同領域的客戶管理風險，建立網路韌性。本月稍早，公司還成立了專門提供網路安全保障服務的新事業部。

關於FPT Software

FPT Software是總部位於越南的全球性科技和IT服務提供者，營收超過5億美元，員工1.6萬人，遍佈25個國家。作為數位轉型的先驅，該公司提供世界級的服務，涵蓋智慧工廠、數位平臺、機器人流程自動化(RPA)、人工智慧、物聯網(IoT)、雲端、擴增實境/虛擬實境(AR/VR)、商業流程外包(BPO)等。公司為全球700多家客戶提供服務，其中100家為《財星》全球500大企業，涵蓋汽車、銀行金融、物流運輸、公用事業等產業。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.fpt-software.com。

關於三井物產株式會社

三井物產株式會社是全球最多元化的綜合貿易、投資和服務企業之一。截至2021年4月1日，三井物產在64個國家和地區經營業務。三井物產利用遍佈全球的營運據點、網路和資訊資源，多方位經營業務，涵蓋從產品銷售、全球物流與融資，到大型國際基礎設施開發以及以下領域的其他專案：鋼鐵產品、礦產冶金資源、能源、基礎設施專案、運輸、化學品、食物、食品及零售管理、保健、資訊科技與通訊業務以及企業發展業務等。欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.mitsui.com。

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