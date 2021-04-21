FPT Software携手三井物产提升日本网络安全水平

越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--越南领先的信息技术服务提供商FPT Software宣布，公司已经与大型企业集团三井物产株式会社（Mitsui & Co.，简称“三井物产”）达成合作伙伴关系，以满足日本市场日益增长的网络安全需求。

两家公司于2021年2月26日就向日本企业提供网络安全服务事宜签署了谅解备忘录。

FPT Software董事长Chu Thanh Ha表示：“ FPT Software非常高兴能够与三井物产合作，以满足日本对网络安全解决方案的日益增长需求。为此，我们组建了一支经验丰富的年轻团队，可以满足客户的各种需求。FPT Software也期待着与三井物产合作，将我们的业务向全球扩张。我相信，我们可以在未来取得巨大的成就。”

根据IBM Security最近发布的一份报告，2020年日本的网络攻击数量在亚太区最高。因此，当地企业已被敦促加强预防措施。

近年来，FPT Software积极加大研究和创新力度，增强其网络安全能力。2020年，公司推出了云安全合规产品akaSafe，以帮助医疗、汽车等不同领域的客户管理风险，建立网络弹性。本月早些时候，公司还成立了专门提供网络安全保障服务的新事业部。

关于FPT Software

FPT Software总部位于越南，是一家全球性科技和IT服务提供商，营收超过5亿美元，员工1.6万人，遍布25个国家。作为数字化转型的先驱，该公司提供世界级的服务，涵盖智能工厂、数字平台、机器人流程自动化(RPA)、人工智能、物联网(IoT)、云、增强现实/虚拟现实(AR/VR)、商业流程外包(BPO)等。公司为全球700多家客户提供服务，其中100家为《财富》世界500强公司，覆盖汽车、银行金融、物流运输、公用事业等行业。如需了解更多信息，请访问www.fpt-software.com。

关于三井物产株式会社

三井物产株式会社是世界上极具多元化的综合贸易、投资和服务企业之一。截至2021年4月1日，三井物产在64个国家和地区开展业务。三井物产利用遍布全球的运营点、网络和信息资源，多方位开展经营，业务涵盖从产品销售、全球物流与融资，到大型国际基础设施开发以及以下领域的其他项目：钢铁产品、矿产冶金资源、能源、基础设施项目、出行、化学品、食物、食品及零售管理、健康、信息技术与通信业务以及企业发展业务等。欲了解更多信息，请访问http://www.mitsui.com。

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