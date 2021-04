Clearwater Analytics collabora con Aegon Asset Management per le sue operazioni globali

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics ha annunciato oggi che sta implementando la sua soluzione di gestione dati, contabilità, reporting e analisi basata su SaaS per Aegon Asset Management (Aegon AM). La soluzione di Clearwater aiuterà Aegon AM a semplificare i propri dati, la contabilità degli investimenti e il reporting a livello globale.

Aegon AM è un investitore globale attivo che gestisce e fornisce consulenza su un patrimonio di 475 miliardi di dollari per una base di clienti globale, tra cui piani pensionistici, compagnie di assicurazione, banche, gestori patrimoniali, family office e fondazioni.

"Abbiamo riconosciuto che per mantenere la nostra leadership nel mercato della gestione patrimoniale assicurativa e soddisfare le nostre ambizioni di crescita, avevamo bisogno di una tecnologia all'avanguardia per raggiungere questi obiettivi", ha dichiarato Wouter Peters, Global Chief Operating Officer di Aegon AM. "Abbiamo scelto Clearwater per la sua visione integrata su tutte le classi di attività e per il suo reporting normativo. Questo ci permetterà di sostituire più sistemi di contabilità e reporting con un'unica piattaforma".

Clearwater è la soluzione SaaS leader per la gestione dei dati di investimento, la riconciliazione, la contabilità e il reporting per assicuratori, gestori di investimenti e altri investitori istituzionali. La piattaforma di Clearwater, supportata da un team di assistenza clienti globale, si è evoluta in base alle esigenze degli assicuratori, dei gestori di investimenti e delle società più sofisticate del mondo. Soluzioni ed esperti di contabilità e rendicontazione degli investimenti focalizzati sulla regione assistono i clienti e aiutano a guidare l'ulteriore sviluppo del sistema, con più della metà degli oltre 1.300 dipendenti di Clearwater dedicati allo sviluppo continuo del software. Clearwater ha anche recentemente annunciato che sta espandendo le sue operazioni in Europa per servire più da vicino i suoi clienti europei come Aegon AM. La consorella di Aegon Transamerica ha selezionato Clearwater per migliorare la sua gestione dei dati di investimento.

"Clearwater è un innovatore in un settore dominato da tecnologie legacy", ha dichiarato Gayatri Raman, Managing Director, EMEA e APAC di Clearwater. "Il team di Aegon Asset Management è passato attraverso un processo di selezione rigoroso ed esaustivo per trovare una soluzione all'avanguardia che li aiuterà a semplificare e rendere sicure le loro operazioni. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Aegon AM per fornire soluzioni di investimento leader di mercato per i suoi clienti".

Informazioni su Clearwater Analytics

Clearwater Analytics è una soluzione SaaS leader del settore a livello globale per l'aggregazione automatizzata dei dati di investimento, la riconciliazione, la contabilità e il reporting. Ogni giorno, la soluzione Clearwater fornisce report su più di 5,5 trilioni di dollari in attività per clienti che includono assicuratori, gestori patrimoniali e aziende leader, aiutandoli a sfruttare al meglio i dati del loro portafoglio di investimenti con un prodotto di livello mondiale e un servizio incentrato sul cliente. I professionisti dell'investimento in 50 paesi si affidano a Clearwater per fornire dati di investimento tempestivi e convalidati e una reportistica approfondita. Ulteriori informazioni su Clearwater sono disponibili all'indirizzo www.clearwater-analytics.com, LinkedIn, e Twitter.

*Informazioni su Aegon AM

Le radici di Aegon Asset Management risalgono a più di 175 anni fa. Gestisce e fornisce consulenza su un patrimonio di 364 miliardi di euro / 408 miliardi di dollari (al 30 giugno 2020) per una base clienti globale di piani pensionistici, fondi pubblici, compagnie di assicurazione, banche, gestori patrimoniali, family office e fondazioni. Si tratta di un business globale con circa 1.200 dipendenti che lavorano in Europa, America e Asia, investendo a livello globale e servendo i clienti a livello locale. Per maggiori informazioni vai su aegonam.com.

