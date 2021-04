Velodyne Lidar assina contrato de vendas plurianual com a Gatik

Gatik uses Velodyne’s lidar sensors as a key part of a fully redundant sensor suite to deliver goods safely and efficiently between micro-fulfilment centers, dark stores and retail locations – a logistics flow known as the middle mile. Gatik fulfills revenue-generating autonomous orders daily for multiple Fortune 500 customers in the US and Canada, including Walmart, reducing customer costs and keeping delivery times short. (Photo: Gatik)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um acordo de vendas plurianual com a Gatik, líder do setor em automação de redes de transporte rodoviário para logística intermediária (middle mile) B2B. A Gatik usa os sensores da Velodyne Lidar como uma parte fundamental de um conjunto de sensores totalmente redundantes para entregar mercadorias com segurança e eficiência entre centros de micro atendimento, lojas de comércio online (dark stores) e pontos de venda de varejo - um fluxo logístico conhecido como logística intermediária (middle mile). A Gatik atende pedidos autônomos geradores de receita diariamente para diversos clientes Fortune 500 nos EUA e Canadá, inclusive Walmart, reduzindo os custos do cliente e mantendo os prazos de entrega curtos.

A Gatik usa os sensores da Velodyne Lidar Alpha Prime™ e Ultra Puck™ para apoiar a logística de curta distância com navegação precisa e confiável para operações autônomas em tempo real. A Gatik opera uma frota de caminhões de classe 3 a 6, equipados com compartimentos de múltiplas temperaturas, 7 dias por semana, 12 horas por dia, em rotas de até 300 milhas em diversos mercados na América do Norte. A solução da Gatik ajuda os varejistas a atender à demanda do consumidor por meio da entrega rápida de mercadorias impulsionada pelo crescente crescimento do comércio eletrônico, aumenta a segurança rodoviária para todos os usuários rodoviários e ajuda os clientes a atender a uma expectativa sem precedentes de entrega sem contato.

“As soluções de sensores da Velodyne têm desempenho, confiabilidade e resistência comprovados de que nossos VAs (veículos autônomos) precisam para operar com segurança e eficiência em domínios de projeto operacional urbano complexo”, disse Arjun Narang, cofundador e diretor de tecnologia da Gatik. “Estamos entusiasmados em expandir rapidamente nossa solução autônoma com o suporte da tecnologia líder do setor da Velodyne Lidar”.

“A Gatik está trazendo a entrega autônoma para o mercado e criando eficiências significativas na logística da cadeia de fornecimento para varejistas. Pode ser uma grande surpresa para muitas pessoas saber que os VAs da Gatik que usam os sensores do Velodyne provavelmente estiveram envolvidos na entrega de algumas das mercadorias que estão usando em suas casas”, disse Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. “Eles estão demonstrando como os sensores da Velodyne ajudam os VAs a fornecer um movimento eficiente e seguro de mercadorias”.

Os sensores Alpha Prime e Ultra Puck da Velodyne, que usam a tecnologia de visão surround 3D patenteada da Velodyne, fornecem detecção de objetos em tempo real necessária para navegação segura e operação confiável. Os sensores fornecem o alcance, a precisão e a resolução que os tornam soluções ideais para serviços de logística autônomos. Eles detectam e rastreiam veículos, pedestres e outras obstruções para ajudar veículos autônomos a navegarem com segurança em diversas velocidades, viajando dia e noite em uma gama de condições da estrada, como chuva, granizo e neve.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Sobre a Gatik

A Gatik foi fundada em 2017 por veteranos do setor de tecnologia autônoma e estabeleceu escritórios em Palo Alto e Toronto. A empresa estabeleceu a primeira rede autônoma de transporte de Middle Milhe da América do Norte com sua frota de caminhões leves a médios, com foco em logística B2B de curta distância para varejistas Fortune 500, como Walmart e Loblaw. A Gatik permite aos seus clientes otimizar suas operações de cadeia de suprimentos hub-and-spoke, aprimorar o agrupamento de estoque em diversos locais, reduzir os custos de mão de obra e atender a uma demanda sem precedentes por entregas sem contato. Para saber mais, acesse www.ga-asi.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; incertezas quanto à regulamentação governamental e à adoção de lidar para segurança de pedestres, congestionamento de tráfego e aplicativos de cidade inteligente; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.