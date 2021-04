PARIJS & ZURICH--(BUSINESS WIRE)--GE Renewable Energy’s Grid Solutions-activiteiten (NYSE: GE) en Hitachi ABB Power Grids Ltd. hebben vandaag een niet-exclusieve, wederzijdse licentieovereenkomst aangekondigd met betrekking tot het gebruik van een alternatief gas voor zwavelhexafluoride (SF 6 ) gebruikt in hoogspanningsapparatuur. Dit gasmengsel op basis van fluoronitril heeft een aanzienlijk verminderde impact op het milieu in vergelijking metSF 6 .

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.