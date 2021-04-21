PTT投資Lotus Pharmaceutical，建立東南亞地區策略合作夥伴關係

臺灣臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Alvogen公司旗下美時化學製藥股份有限公司（Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.，簡稱Lotus或「公司」，臺灣證券交易所股票代碼：1795）宣布透過私募方式發行新股，新發行的股票將全部由Innobic (Asia)收購。此舉旨在進一步加強公司在東協地區的市場進入。Innobic (Asia)是泰國首屈一指的上市企業集團Public Company Limited（簡稱PTT，泰國證券交易所股票代碼：PTT）旗下的獨資子公司。PTT是泰國唯一一家《財星》全球500大上榜公司，其主要股東是泰國財政部。

根據協議，PTT旗下製藥和生命科學部門Innobic (Asia)承諾投資約5,000萬美元，以每股新臺幣80.7元的價格，透過私募方式認購17,517,348股新股。

透過這項策略聯盟，Lotus和Innobic (Asia)將共同探索東南亞醫藥市場的機會，包括但不限於泰國、越南、菲律賓、馬來西亞及其他東協國家。此次合作結合Lotus強大的藥品管線、廣泛的產品組合、研發和業務開拓能力及豐富的產業知識和較高的良好作業規範(GMP)標準，以及Innobic和PTT堅實的市場進入、本地知識、信譽、潛在的商業網絡和業務關係。

Lotus Pharmaceuticals董事長Robert Wessman評論道：「本次合作是一個重要的里程碑，有助於我們實現將Lotus打造成口腔腫瘤學名藥領域全球領導者的願景。Lotus已與全球多家領先的製藥公司建立合作關係，以促進我們產品的上市和商品化。Innobic (Asia)加入成為新股東，將進一步推動Lotus在亞洲的長期發展，並幫助Lotus實現成為全球口腔腫瘤領域領導者的使命。」

PTT集團資深執行副總裁兼Innobic (Asia)董事長Buranin Rattanasombat博士評論道：「PTT集團不斷拓展自身的業務價值鏈，以滿足我們多元化和更廣泛客戶群不斷變化的需求。隨著人們對醫療生態系統重要性的日益關注，在泰國和東南亞地區推廣創新藥物已成為我們Innobic (Asia)策略的一部分，進而提高患者獲得更多平價優質藥品的機會。今天的合作象徵著我們到達另一個里程碑，朝著我們的目標又邁進了一步。很高興能與Lotus攜手合作，相信Lotus將成為產業領導者。」

關於Lotus

Lotus成立於1966年，是一家總部位於臺灣的學名藥公司，其高價值的學名藥產品涵蓋中樞神經系統(CNS)、心血管系統(CVS)、腫瘤、女性保健、減肥等領域，以錠劑和膠囊/軟膠囊形式向全球市場提供。Lotus於2014年成為Alvogen旗下公司。Lotus的業務重點是快速成長的腫瘤市場。透過調整公司的內部開發和製造能力，Lotus旨在讓患者、員工和股東都能受惠。公司在臺灣和韓國擁有一流的研發和製造平臺。此外，Lotus還透過其直接市場、與遍及30多個國家的Alvogen商業部門的關係以及與頂級製藥公司的聯盟，讓其高價值管線藥品進入全球幾乎每個市場。

關於Innobic (Asia)

Innobic (Asia) Company Limited於2020年12月正式成立，旨在透過提供先進的科技和提高生活品質，切實推動PTT集團的生命科學業務，並實現成為區域領先生命科學公司的願景。

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