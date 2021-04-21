PTT投资Lotus Pharmaceutical，建立东南亚地区战略合作伙伴关系

台湾台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Alvogen公司旗下美时化学制药股份有限公司（Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.，简称“Lotus”或“公司”，台湾证券交易所股票代码：1795）宣布通过私募方式发行新股，新发行的股票将全部由Innobic (Asia)收购。此举旨在进一步加强公司在东盟地区的市场准入。Innobic (Asia)是泰国首屈一指的上市企业集团Public Company Limited（简称“PTT”，泰国证券交易所股票代码：PTT）旗下的全资子公司。PTT是泰国唯一一家《财富》全球500强上榜公司，其主要股东是泰国财政部。

根据协议，PTT旗下制药和生命科学部门Innobic (Asia)承诺投资约5,000万美元，以每股新台币80.7元的价格，通过私募方式认购17,517,348股新股。

通过这一战略联盟，Lotus和Innobic (Asia)将共同探索东南亚医药市场的机会，包括但不限于泰国、越南、菲律宾、马来西亚及其他东盟国家。此次合作结合Lotus强大的药品管线、广泛的产品组合、研发和业务开拓能力及丰富的行业知识和较高的良好生产规范(GMP)标准，以及Innobic和PTT坚实的市场准入、本地知识、信誉、潜在的商业网络和业务关系。

Lotus Pharmaceuticals董事长Robert Wessman评论道：“本次合作是一个重要的里程碑，有助于我们实现将Lotus打造成口腔肿瘤仿制药领域全球领导者的愿景。Lotus已与全球多家领先的制药公司建立合作关系，以促进我们产品的上市和商业化。Innobic (Asia)加入成为新股东，将进一步助推Lotus在亚洲的长期发展，并帮助Lotus实现成为全球口腔肿瘤领域领导者的使命。”

PTT集团高级执行副总裁兼Innobic (Asia)董事长Buranin Rattanasombat博士评论道：“PTT集团不断拓展自身的业务价值链，以满足我们多元化和更广泛的客户群不断变化的需求。随着人们对医疗生态系统重要性的日益关注，在泰国和东南亚地区推广创新药物已成为我们Innobic (Asia)战略的一部分，进而提高患者获得更多平价优质药品的机会。今天的合作标志着我们到达另一个里程碑，朝着我们的目标又迈进了一步。很高兴能与Lotus携手合作，相信Lotus将成为行业领导者。”

关于Lotus

Lotus成立于1966年，是一家总部位于台湾的仿制药公司，其高价值的仿制药产品涵盖中枢神经系统(CNS)、心血管系统(CVS)、肿瘤、女性健康、抗肥胖等领域，以片剂和硬/软胶囊形式面向全球市场提供。Lotus于2014年成为Alvogen旗下公司。Lotus的业务重点是快速增长的肿瘤市场。通过调整公司的内部开发和制造能力，Lotus旨在让患者、员工和股东都能受益。公司在台湾和韩国拥有一流的研发和制造平台。此外，Lotus还通过其直接市场、与遍及30多个国家的Alvogen商业部门的关系以及与顶级制药公司的联盟，让其高价值管线药品进入全球几乎每个市场。

关于Innobic (Asia)

Innobic (Asia) Company Limited于2020年12月正式成立，旨在通过提供先进的科技和提高生活质量，切实推动PTT集团的生命科学业务，并实现成为区域领先生命科学公司的愿景。

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