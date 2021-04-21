Velodyne Lidar與Gatik簽署多年期銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布與Gatik達成一項多年期銷售協議。Gatik是B2B「中間一英里」物流網路的自動化公路運輸網路的業界領導者。Gatik使用Velodyne的雷射雷達感測器作為其完全冗餘感測器套件的關鍵組成部分，在微型配送中心、幕後店(dark store)和零售場所之間安全高效率地配送商品，即所謂的「中間一英里」物流網路。Gatik每天為沃爾瑪(Walmart)等美國和加拿大的多家《財星》500大客戶配送能幫助創收的自動訂單，幫助降低客戶成本，縮短配送時間。

Gatik使用Velodyne的Alpha Prime™和Ultra Puck™雷射雷達感測器，來為短途物流提供支援，透過精準可靠的導航，實現即時自動化作業。Gatik經營著一支由3-6級卡車組成的車隊，配備多溫度隔間，每週7天，每天12小時，行駛在北美各地多個市場長達300英里的路線上。Gatik的解決方案能幫助零售商滿足電子商務快速成長所推動的消費者對快速配送的需求，提高所有道路用戶的道路安全性，並幫助客戶滿足人們對非接觸式配送前所未有的期望。

Gatik共同創辦人兼技術長Arjun Narang表示：「Velodyne的感測器解決方案具有經過實務檢驗的效能、可靠性和韌性，這些都是我們的自動駕駛汽車在複雜的城市營運設計領域安全高效率作業所必需的。在Velodyne產業領先的雷射雷達技術的支援下，我們很高興能夠快速擴展我們的自動化解決方案。」

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「Gatik正在讓自動配送成為主流，為零售商在供應鏈物流方面打造超高效率。得知自己家中使用的商品很可能就是使用Velodyne感測器的Gatik自動駕駛汽車配送，許多人或許會大吃一驚。他們正在展現Velodyne感測器如何幫助自動駕駛汽車提供高效率、安全的貨物運輸。」

Velodyne的Alpha Prime和Ultra Puck感測器採用Velodyne獲專利的3D環視技術，可以提供安全導航和可靠作業所需的即時物體檢測。這些感測器所能提供的量程、精度和解析度是其成為自動物流服務的理想解決方案。它們可以探測和追蹤車輛、行人和其他障礙物，幫助自動駕駛汽車以不同的速度安全行駛，在降雨、雨夾雪和降雪等一系列路況下不分晝夜地前行。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和效能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

關於Gatik

Gatik是由自動技術行業的資深人士創立於2017年，在帕洛阿爾托和多倫多設有辦事處。公司已經建成北美首個自動化「中間一英里」物流網路，擁有一支輕型到中型卡車車隊，專注於為沃爾瑪和Loblaw等《財星》500大零售商提供短途B2B物流。Gatik使其客戶能夠最佳化其軸輻式供應鏈的營運，增強跨多個地點的庫存彙集效應，降低勞動力成本，並滿足人們對非接觸式配送前所未有的需求。欲瞭解更多資訊，請造訪www.gatik.ai

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；與針對行人安全、交通阻塞和智慧城市應用的雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；Velodyne識別和整合收購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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