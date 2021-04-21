Velodyne Lidar与Gatik签署多年期销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布与Gatik达成一项多年期销售协议。Gatik是B2B “中间一英里”物流网络的自动化公路运输网络的业界领导者。Gatik使用Velodyne的激光雷达传感器作为其完全冗余传感器套件的关键组成部分，在微型配送中心、幕后店(dark store)和零售场所之间安全高效地配送商品，即所谓的“中间一英里”物流网络。Gatik每天为沃尔玛(Walmart)等美国和加拿大的多家《财富》500强客户配送能帮助创收的自动订单，帮助降低客户成本，缩短配送时间。

Gatik使用Velodyne的Alpha Prime™和Ultra Puck™激光雷达传感器，来为短途物流提供支持，通过精准可靠的导航，实现实时自动化运行。Gatik运营着一支由3-6级卡车组成的车队，配备多温度隔间，每周7天，每天12小时，行驶在北美各地多个市场长达300英里的路线上。Gatik的解决方案能帮助零售商满足电子商务飞速增长所推动的消费者对快速配送的需求，提高所有道路用户的道路安全性，并帮助客户满足人们对非接触式配送前所未有的期望。

Gatik联合创始人兼首席技术官Arjun Narang表示：“Velodyne的传感器解决方案具有经过实践检验的性能、可靠性和韧性，这些都是我们的自动驾驶汽车在复杂的城市运营设计领域安全高效运行所必需的。在Velodyne行业领先的激光雷达技术的支持下，我们很高兴能够快速扩展我们的自动化解决方案。”

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“Gatik正在让自动配送成为主流，为零售商在供应链物流方面打造超高效率。得知自己家中使用的商品很可能就是使用Velodyne传感器的Gatik自动驾驶汽车配送，许多人或许会大吃一惊。他们正在展现Velodyne传感器如何帮助自动驾驶汽车提供高效、安全的货物运输。”

Velodyne的Alpha Prime和Ultra Puck传感器采用Velodyne获专利的3D环视技术，可以提供安全导航和可靠运行所需的实时物体检测。这些传感器所能提供的量程、精度和分辨率是其成为自动物流服务的理想解决方案。它们可以探测和跟踪车辆、行人和其他障碍物，帮助自动驾驶汽车以不同的速度安全行驶，在降雨、雨夹雪和降雪等一系列路况下不分昼夜地前行。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

关于Gatik

Gatik是由自动技术行业的资深人士创立于2017年，在帕洛阿尔托和多伦多设有办事处。公司已经建成北美首个自动化“中间一英里”物流网络，拥有一支轻型到中型卡车车队，专注于为沃尔玛和Loblaw等《财富》500强零售商提供短途B2B物流。Gatik使其客户能够优化其轴辐式供应链的运营，增强跨多个地点的库存汇集效应，降低劳动力成本，并满足人们对非接触式配送前所未有的需求。欲了解更多信息，请访问www.gatik.ai

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；与针对行人安全、交通阻塞和智慧城市应用的激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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