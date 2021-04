SHINE et Phoenix s’unissent pour promouvoir la technologie de la fusion

Phoenix built the first-production neutron generator for SHINE. It is housed in SHINE’s demonstration facility in Janesville, Wis. (Photo: SHINE Medical Technologies)

Greg Piefer, CEO of SHINE (left), talks with Evan Sengbusch, general manager of SHINE's Phoenix division, and Ross Radel, chief technology officer and chief operating officer of the Phoenix division, at the Phoenix headquarters and manufacturing center in Fitchburg, Wis., on April 16, 2021. (Photo: SHINE Medical Technologies)

JANESVILLE et FITCHBURG, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--SHINE Medical Technologies LLC et Phoenix LLC ont annoncé aujourd’hui que les sociétés ont cloturé une fusion en vertu de laquelle Phoenix était devenue une filiale à 100 % de SHINE.

SHINE est une société de technologie nucléaire de nouvelle génération dont l’ambition est de libérer la puissance des technologies de fusion au bénéfice de la planète et de l’humanité. L’objectif de la société est de fournir à long terme une énergie de fusion propre en faisant progresser la technologie de fusion, en commençant par la commercialisation d’isotopes médicaux. Phoenix conçoit et fabrique les générateurs de neutrons par fusion stationnaire les plus puissants au monde, et ceux-ci sont utilisés en imagerie industrielle avancée et dans d’autres applications afin d’améliorer la sécurité et la qualité dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la médecine et de l’énergie.

La nouvelle société représente les deux premières phases de la vision à long terme du fondateur des deux sociétés, Greg Piefer, qui espère produire de l’énergie propre à partir de la fusion (voir « Les quatre étapes de la progression de SHINE vers la production d’énergie propre » ci-dessous). L’objectif de chaque phase de l’approche SHINE est d’accroître les capacités matérielles et humaines et d’approfondir la compréhension scientifique de la technologie de la fusion au fur et à mesure de sa progression vers la production d’une énergie de fusion propre. Chaque étape des quatre phases devrait fournir de nouvelles preuves de la solidité de cette technologie et poser ainsi les fondations d’une innovation continue pour la phase suivante, tout en créant de la valeur pour la société, ses clients et ses actionnaires.

« SHINE et Phoenix partagent une vision à long terme commune et opèrent en étroite collaboration depuis 11 ans, mais il n’était pas efficace de travailler de manière séparée » a déclaré Greg Piefer, PDG de SHINE. « Le fait de nous regrouper nous permettra de faire progresser plus rapidement la technologie de la fusion en faisant converger nos intérêts et en combinant des compétences métier complémentaires. Tout au long des quatre phases, notre approche délibérée est de bâtir une société capable au final de fournir une énergie de fusion propre rentable à des milliards de personnes, tout en répondant aux grands besoins commerciaux à court terme comme une imagerie industrielle avancée et des isotopes médicaux. » Pour accéder à la vidéo et aux autres déclarations de Greg Piefer, merci de cliquer ici (:46 en qualité de diffusion disponible pour les médias).

Phoenix affiche un bilan solide en matière de commercialisation et de génération de bénéfices grâce à l’utilisation de sa technologie de la fusion dans des applications telles que l’imagerie industrielle avancée, qui permet un niveau de détail poussé et répond aux besoins d’assurance qualité et de sécurité dans divers secteurs dont l’aérospatiale, la défense et l’énergie. Ces applications font partie de la phase 1 de l’approche en quatre phases.

La deuxième phase de l’approche concerne les applications de la fusion nucléaire visant à remplacer les réacteurs nucléaires utilisés pour produire des isotopes médicaux vitaux pour l’imagerie diagnostique, tels que le molybdène-99 (Mo-99) ou susceptibles de servir dans le traitement du cancer, tels que le lutétium-177 (Lu-177). Ce mois-ci, SHINE a lancé la commercialisation de la phase 2 en commençant à produire du Lu-177. En 2022, SHINE espère commencer à fabriquer jusqu’à 20 millions de doses de Mo-99 par an dans son usine de production alimentée par fusion située à Janesville, au Wisconsin. Cette usine devrait être la plus grande usine de production d’isotopes médicaux au monde.

« Cette fusion est une évolution naturelle de notre partenariat solide avec SHINE, qui s’appuie sur nos origines communes et sur notre mission partagée » a déclaré Evan Sengbusch, directeur général de la division Phoenix de SHINE. « Le bilan positif de Phoenix en matière de développement de notre technologie de génération de neutrons dans divers secteurs exigeants du marché a fourni d’importants résultats en termes de validation commerciale et de réduction des risques pour les technologies critiques sous-jacentes à l’exécution de la phase 2. Nous sommes impatients de rejoindre SHINE et de maximiser nos capacités nucléaires afin d’avancer vers une production d’énergie de fusion propre. » Pour accéder à la vidéo et aux autres déclarations d’Evan Sengbusch, merci de cliquer ici (1:24 en qualité de diffusion disponible pour les médias).

Phoenix a été créée en 2005 par Greg Piefer afin de développer et de commercialiser une technologie unique générant des neutrons grâce à la fusion. Il a séparé SHINE de Phoenix en 2010 afin d’utiliser cette technologie dans la production d’isotopes médicaux et dans d’autres applications dans le cadre de l’approche en quatre phases.

Evercore Group L.L.C a agi en tant que conseiller financier exclusif de SHINE. Foley & Lardner a agi en tant que conseiller juridique principal de SHINE. SVB Leerink a agi en tant que conseiller financier exclusif de Phoenix. Godfrey & Kahn S.C. a agi en tant que conseiller juridique principal de Phoenix.

Les quatre étapes de la progression de SHINE vers la production d’énergie propre

Phase 1 : Imagerie industrielle avancée – utilise les neutrons pour permettre une imagerie détaillée afin d’améliorer la qualité et la sécurité des produits dans divers secteurs dont l’aérospatiale, la défense et l’énergie.

– utilise les neutrons pour permettre une imagerie détaillée afin d’améliorer la qualité et la sécurité des produits dans divers secteurs dont l’aérospatiale, la défense et l’énergie. Phase 2 : Isotopes médicaux (transmutation à petite échelle) – utilise la technologie de la fusion pour produire des isotopes médicaux permettant de diagnostiquer et de traiter, entre autres maladies, des maladies cardiaques et des cancers.

– utilise la technologie de la fusion pour produire des isotopes médicaux permettant de diagnostiquer et de traiter, entre autres maladies, des maladies cardiaques et des cancers. Phase 3 : Recyclage des déchets nucléaires (transmutation à grande échelle) – suite de la technologie de traitement et de la fusion de la phase 2 afin de recycler les déchets nucléaires.

– suite de la technologie de traitement et de la fusion de la phase 2 afin de recycler les déchets nucléaires. Phase 4 : Énergie de fusion – établit la fusion nucléaire comme une source d’énergie techniquement et commercialement viable à l’échelle mondiale.

À propos de SHINE Medical Technologies

SHINE est une société de technologie nucléaire axée sur l’amélioration de la vie des personnes et de la planète. La société se concentre initialement sur sa technologie de la fusion dans le domaine de l’imagerie industrielle et de la production d’isotopes de diagnostic et thérapeutiques. Ces isotopes incluent notamment le molybdène-99, un isotope diagnostique utilisé pour diagnostiquer les maladies cardiaques, le cancer et d’autres maladies, ainsi que le lutétium-177, un isotope thérapeutique qui pourrait améliorer considérablement l’issue de certains cancers pour les patients. En mettant en oeuvre une stratégie à long terme pour résoudre certains des problèmes majeurs de l’humanité, dont le recyclage des déchets nucléaires et la production d’une énergie de fusion propre, en plus de l’imagerie industrielle avancée et des isotopes médicaux, SHINE poursuit notre vision d’une utilisation de plus en plus large et efficace de la technologie de la fusion. Pour en savoir plus sur SHINE, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.shinemed.com.

