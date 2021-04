GE e Hitachi ABB Power Grids firman un acuerdo histórico para reducir el impacto medioambiental en el sector de la transmisión eléctrica

París, FRANCIA, y Zúrich, SUIZA--(BUSINESS WIRE)--La filial Grid Solutions de GE Renewable Energy (que cotiza en la Bolsa de Nueva York Como GE) y Hitachi ABB Power Grids Ltd. anunciaron hoy un acuerdo de licencias cruzadas, no exclusivo, comprometiéndose a utilizar un gas alternativo al hexafluoruro de azufre (SF 6 ) usado en equipos de alta tensión. Esta mezcla de gas basada en fluoronitrilo tiene un impacto medioambiental muy inferior al de SF 6 .

En virtud de este acuerdo entre dos de las empresas más importantes del mundo en tecnologías del sector de la energía, firmado justo antes del Día de la Tierra 2021, ambas compañías compartirán propiedad intelectual complementaria asociada a sus respectivas soluciones sin SF 6 . Esto contribuirá a acelerar el uso de gas de aislamiento y extinción de arco basado en fluoronitrilo en equipos de alta tensión, como una alternativa ecoeficiente al SF 6 . Un informe reciente de la Comisión Europea concluye que, las mezclas de gas basadas en fluoronitrilo pueden ser la única alternativa al gas de aislamiento y extinción de arco SF 6 ,cuando se dispone de un espacio limitado.

El histórico acuerdo firmado hoy allana el camino hacia una solución sin SF 6 para equipos de alta tensión durante los próximos años, que permitiría a las compañías e industrias energéticas reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, además de facilitar la planificación, la explotación y el mantenimiento de sus redes mediante servicios estandarizados y el uso de los mismos equipos auxiliares.

Durante casi medio siglo, el SF 6 ha sido el gas utilizado mayoritariamente en el sector de transmisión y distribución de energía eléctrica debido a sus propiedades físicas únicas. No obstante, es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global significativamente en caso de fuga. Por este motivo, GE y Hitachi ABB Power Grids han invertido en el desarrollo de alternativas al SF 6 más sostenibles.

“ Las compañías eléctricas son cada vez más conscientes de su huella ecológica e impacto en sus comunidades y el mundo que las rodea. El emblemático acuerdo de hoy refuerza nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,” declaró Heiner Markhoff, Director General de la filial Grid Solutions de GE. “ GE fue pionera con este gas basado en fluoronitrilo, que llamamos g3, tras lo cual desarrollamos una amplia gama de productos sin SF 6 . Nuestros productos g3, sin SF 6, están disponibles en el mercado desde 2015, con el mismo tamaño compacto y alto rendimiento que los equipos convencionales con SF 6 ,” añadió.

“ Como parte de nuestro compromiso con un futuro libre de emisiones de carbono y para acelerar la transición energética, decidimos buscar una solución estándar que satisface las necesidades de nuestros clientes a través de este acuerdo de licencias cruzadas ” señaló Markus Heimbach, Director Ejecutivo de la filial de productos de alta tensión de Hitachi ABB Power Grids. “ Como empresa líder en tecnología, siempre hemos estado a la vanguardia de la aparamenta aislada en gas (Gas Insulated Switchgear GIS), que fue esencial en el proceso de urbanización, e instalamos la primera subestación GIS sin SF 6 que reduce significativamente la huella de carbono”, añadió.

Ambas empresas continuarán las actividades de desarrollo, fabricación, ventas, marketing y servicio de sus soluciones de gas de forma totalmente independiente. Ambas seguirán concediendo licencias de propiedad intelectual recíprocas de forma independiente, garantizando así la diversidad de proveedores en el sector y una competencia leal.

Notas para el editor:

Acerca de Grid Solutions de GE

Grid Solutions, filial de GE Renewable Energy, cuenta con más de 13 000 empleados al servicio de clientes de todo el mundo. Grid Solutions proporciona equipamiento, sistemas y servicios a compañías eléctricas e industrias de todo el mundo con el fin de suministrar energía de manera fiable y eficiente desde el punto donde se genera hasta el consumidor final. Grid Solutions centra sus esfuerzos en hacer frente a los retos de la transición energética, haciendo posible la conexión segura y fiable de fuentes de energía renovable y distribuida a la red. Si desea más información sobre la filial Grid Solutions de GE, visite el sitio web www.gegridsolutions.com.

Sobre el g3 de GE

La alternativa de GE al SF 6 es el gas aislante y de extinción de arco g3, resultado de una década de investigación y desarrollo de los equipos en Francia, Alemania y Suiza, en colaboración con la empresa 3M. El gas g3 está formado por una mezcla de dióxido de carbono, oxígeno y fluido dieléctrico 3M™ Novec™ 4710 de la gama de fluoronitrilos de 3M. Los expertos de I+D determinaron que el fluoronitrilo es el aditivo de CO 2 y O 2 más adecuado para obtener una alternativa al SF 6 con menor impacto medioambiental, sin renunciar al alto rendimiento técnico ni a las dimensiones compactas de los equipos eléctricos que usan SF 6 . El resultado es el gas g3 de GE, con un potencial de calentamiento global reducido en más de un 99 % con respecto al SF 6 . En términos de rendimiento técnico, los equipos de alta tensión con g3 no solo ofrecen el mismo alto rendimiento que los productos que usan el SF 6 , sino que también tienen las mismas dimensiones comparadas con los equipos que usan SF 6 y funcionan en las mismas condiciones ambientales (hasta -30 °C).

Los productos aislados en gas con g3 están disponibles actualmente para interruptores de tanque vivo (AIS), y subestaciones aisladas en gas (GIS) de hasta 145 kV, así como para líneas con aislamiento en gas (GIL) de hasta 420 kV. Se está desarrollando actualmente el interruptor GIS de 420 kV con gas g3 con el apoyo financiero de la UE como parte de su programa LIFE. A día de hoy, 23 de las compañías eléctricas más importantes han incorporado equipos con gas g3 de GE en sus redes de alta tensión, evitando así añadir el equivalente a más de un millón de toneladas de CO₂ a la red eléctrica. Equivale a retirar de las carreteras unos 476 000 vehículos de gasolina durante un año.

