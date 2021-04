Usina de energia renovável despachável no México adiciona soluções digitais inteligentes TOMONITM da Mitsubishi Power para melhorar a eficiência e confiabilidade

A estação de energia geotérmica Domo de San Pedro, de 25 megawatts, em Nayarit, México, é a primeira usina de energia geotérmica no mundo a adicionar soluções digitais inteligentes TONOMI™ da Mitsubishi Power para melhorar a eficiência e confiabilidade. Essa tecnologia comprovadamente aumenta a lucratividade de usinas de gás e vapor ao redor do mundo, e está agora sendo aplicada para melhorar a competitividade de usinas de energia geotérmica através da otimização de recursos, análises para o operador, suporte de manutenção, e inteligência artificial. (Crédito: Grupo Dragón)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A estação de energia geotérmica Domo de San Pedro em Nayarit, México, é a primeira usina de energia geotérmica no mundo a adicionar as soluções digitais inteligentes TONOMI TM da Mitsubishi Power para melhorar a eficiência e confiabilidade. Comprovadas para aumentar a lucratividade de usinas de gás e vapor ao redor do mundo, as soluções TOMONI TM estão agora sendo aplicadas para melhorar a competitividade de usinas de energia geotérmica através da otimização de recursos, análises para o operador, suporte de manutenção, e inteligência artificial.

A Mitsubishi Power construiu a usina Domo de San Pedro de 25 megawatts (MW) sob um contrato de engenharia, compra e construção concluído em 2016. Pelo fato de os poços de produção geotérmica mudarem com o tempo e a condições de vapor divergirem do design ideal, usinas geotérmicas devem ser otimizadas para compensar essas mudanças. As soluções TOMONI TM da Mitsubishi Power agora oferecem à usina as ferramentas para diagnosticar e prever condições de operação e para desenvolver soluções ideais que melhorem o desempenho e confiabilidade da usina.

As soluções TONOMI TM incluem monitoramento remoto e análise de dados em tempo real da usina e poço de produção geotérmica. A Mitsubishi Power combina sua experiência em projeto de usina com dados operacionais reais para desenvolver modelos no local, que identificam oportunidades para otimizar a operação e manutenção da usina. Por exemplo, a Mitsubishi Power monitora equipamento online quanto à degradação do desempenho termodinâmico, um indicador de acumulação de escala causado por minerais que ocorrem naturalmente no vapor e água quente, para que planos ideais de interrupção sejam desenvolvidos com base na condição real da usina, ao invés das programações corretivas padronizadas. O monitoramento remoto e serviços de suporte da Mitsubishi Power também podem encurtar ou evitar interrupções não planejadas, detectando anomalias e fornecendo planejamento de cronogramas corretivos padronizados e orientação operacional.

As soluções TOMONI TM para usinas geotérmicas são uma extensão natural das linhas de produto da Mitsubishi Power. A Mitsubishi é uma líder global em turbinas de vapor geotérmicas. Sua experiência em construção de usina geotérmica, operação e experiência em manutenção combinada com tecnologia avançada para gás e aplicações de turbina de vapor fornece uma fundação sólida para soluções personalizadas que ajudam operadores de usinas geotérmicas a gerenciar as condições únicas de suas usinas para eficiência e confiabilidade aprimoradas.

Juan Luis Del Valle Luarca, diretor de operações na Geotérmica para el Desarrollo S.A.P.I de C.V. (GEODESA), que possui e opera a usina, disse: “ Ficamos felizes com a experiência da Mitsubishi Power ao construir nossa usina geotérmica, e apreciamos sua experiência ainda mais agora, quando estamos incorporando soluções digitais inteligentes TOMONI TM para otimizar a operação da usina. É um grande suporte ter a Mitsubishi Power trabalhando de perto com nossa equipe monitorando a usina, analisando nossos dados e desenvolvendo soluções para garantir que possamos fornecer energia limpa a nossos clientes”.

Marco Sanchez, vice-presidente de soluções inteligentes da Mitsubishi Power, disse: “ Usinas de energia geotérmica são importantes contribuidoras para a descarbonização do setor de energia. Como elas dependem de reservatórios subterrâneos para o vapor girar as turbinas ao invés da combustão de combustível, elas possuem emissões carbono zero. Poços geotérmicos apresentam desafios únicos de gerenciamento de usina que a Mitsubishi Power tem o prazer de modelar e otimizar com nossas soluções digitais para a estação de energia geotérmica Domo de San Pedro. Personalizar as soluções digitais inteligentes TOMONI TM para aplicações em usina geotérmica reforça a missão da nossa empresa para fornecer geração de energia e soluções de armazenamento para nossos clientes, capacitando-os para combater as mudanças climáticas de forma econômica e confiável e promover a prosperidade humana. Junto com nossos clientes, estamos criando uma Change in Power [Mudança na Energia]”.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc., com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de dois mil especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se dedicam a capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Sul e na América do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aeroderivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é subsidiária de propriedade integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

