Una central de energía renovable despachable en México incorpora las soluciones digitales inteligentes TOMONITM de Mitsubishi Power para mejorar la eficiencia y la confiabilidad

LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--La Central de Energía Geotérmica Domo de San Pedro en Nayarit, México, es la primera central de energía geotérmica del mundo en incorporar las soluciones digitales inteligentes TOMONI TM de Mitsubishi Power para mejorar la eficiencia y la confiabilidad. Las soluciones TOMONI TM , que han demostrado aumentar la rentabilidad de las plantas de turbinas de gas y vapor de todo el mundo, se aplican ahora para mejorar la competitividad de las centrales de energía geotérmica a través de la optimización de activos, los análisis para el operador y el soporte de mantenimiento, y la inteligencia artificial.

Mitsubishi Power construyó la central Domo de San Pedro, de 25 megavatios (MW), en virtud de un contrato de ingeniería, aprovisionamiento y construcción con llave en mano finalizado en 2016. Debido a que los pozos de producción geotérmica cambian con el tiempo y las condiciones del vapor difieren del diseño óptimo, las centrales geotérmicas deben optimizarse para compensar estos cambios. Las soluciones TOMONI TM de Mitsubishi Power ahora proporcionan a la central las herramientas para diagnosticar y predecir las condiciones de funcionamiento y para desarrollar soluciones óptimas que mejoren el rendimiento y la confiabilidad de la central.

Las soluciones TOMONI TM incluyen la monitorización remota y el análisis de datos en tiempo real de la central y del pozo de producción geotérmica. Mitsubishi Power combina su experiencia en el diseño de centrales con los datos reales de funcionamiento para desarrollar modelos in situ que identifiquen las oportunidades de optimizar el funcionamiento y el mantenimiento de la central. Por ejemplo, Mitsubishi Power monitorea los equipos en línea para detectar la degradación del rendimiento termodinámico, un indicador de la acumulación de incrustaciones causada por los minerales que se encuentran de forma natural en el vapor y en el agua caliente, por lo que se pueden desarrollar planes de interrupción del servicio óptimos en función del estado real de la central en lugar de hacerlo en los cronogramas de reparación estandarizados. Los servicios de monitoreo y asistencia remota de Mitsubishi Power también pueden acortar o incluso evitar las interrupciones no planificadas mediante la detección de anomalías, la planificación temprana de contramedidas y la orientación operativa.

Las soluciones TOMONI TM de Mitsubishi Power para centrales geotérmicas son una extensión natural de las líneas de productos de Mitsubishi Power. Mitsubishi es líder mundial en turbinas de vapor geotérmicas. Su experiencia en la construcción, funcionamiento y mantenimiento de centrales geotérmicas, combinada con la experiencia en el desarrollo de tecnología avanzada para las aplicaciones de turbinas de gas y vapor, proporcionan una base firme para la adaptación de soluciones que ayudan a los operadores de las centrales geotérmicas a manejar las condiciones únicas de sus centrales a fin de mejorar la eficiencia y la confiabilidad.

Juan Luis Del Valle Luarca, director de operaciones de Geotérmica para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V. (GEODESA), propietaria y operadora de la central, afirmó: “ Estamos satisfechos con la experiencia de Mitsubishi Power en la construcción de nuestra central geotérmica, y apreciamos aun más su experiencia ahora que estamos incorporando las soluciones digitales inteligentes TOMONI TM para optimizar el funcionamiento de la central. Es un gran apoyo tener a Mitsubishi Power junto con nuestro equipo monitoreando de cerca la central, analizando nuestros datos y desarrollando soluciones para garantizar que podamos proporcionar energía limpia y confiable a nuestros clientes”.

Marco Sánchez, vicepresidente de Soluciones Inteligentes de Mitsubishi Power, afirmó: “ Las centrales de energía geotérmica contribuyen de forma importante a la descarbonización del sector energético. Dado que dependen de los yacimientos subterráneos renovables para obtener vapor para hacer girar las turbinas en lugar de la combustión, tienen cero emisiones de carbono. Los pozos geotérmicos presentan desafíos únicos en la gestión de la central que Mitsubishi Power ha modelado y optimizado con nuestras soluciones digitales para la central de energía geotérmica Domo de San Pedro. La adaptación de las soluciones digitales inteligentes TOMONI TM a las aplicaciones de la central geotérmica fomenta la misión de nuestra empresa de proporcionar soluciones para la generación y el almacenamiento de energía para nuestros clientes, lo que los empodera para combatir el cambio climático de manera económica y confiable y promover la prosperidad del ser humano. Junto con nuestros clientes, estamos creando un Cambio en materia de energía”.

