Hoffmann Green participe aux côtés du Groupe GCC à la réalisation d’éléments en béton bas carbone pour le lycée d’Aizenay (85)

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce le premier coulage de voile en béton réalisé à partir de son ciment H-UKR par le Groupe GCC pour la construction d’un établissement public à Aizenay (85).

Lancé en octobre 2020, le chantier du lycée d’Aizenay est actuellement en cours. Conçu pour accueillir jusqu’à 800 élèves ce projet s’inscrit dans un programme de construction de quatre nouveaux lycées en Vendée pour répondre à un accroissement du nombre de lycéens.

Le coulage en béton Hoffmann Green rentre dans le cadre d’une démarche globale qui vise à faire de ce lycée d’Aizenay un bâtiment exemplaire en termes environnementaux. Le cahier des charges présente en effet des exigences environnementales élevées : niveau 3 du label bâtiment biosourcé, niveau de performance Effinergie E3-C1 et certification HQE Bâtiment durable.

Pour concourir à atteindre ces objectifs, Hoffmann Green Cement Technologies et GCC ont coopéré afin de proposer la mise en place de voiles en béton très bas carbone. Il s’agit d’une première pour un équipement public rendue possible grâce au partenariat établi en 2020 entre les deux entités. Ce partenariat a pour objectif de développer des bâtiments bas carbone performants à l’échelle nationale.

Le choix du ciment décarboné Hoffmann Green s’est notamment imposé par l’économie en CO 2 générée. En effet, la production d’une tonne de ciment traditionnel Portland représente une émission de 881 kilos de CO 2 , alors que celle d’une tonne de ciment sans clinker H-UKR émet 188 kilos de CO 2 .

Suite à cette collaboration avec la région Pays de la Loire et la ville d’Aizenay, GCC se positionne dès à présent sur d’autres projets qui prévoient l’utilisation de béton décarboné dans la région.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos du groupe GCC

Le groupe de BTP est constitué d’agences et de filiales et dispose de 3 pôles : CONSTRUCTION – ENERGIE – PROMOTION IMMOBILIERE. Cette organisation permet de conjuguer connaissance du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 48 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires de 904 millions d’€ en 2020, GCC est un groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et l’humain.

www.gcc-groupe.com