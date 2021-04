NielsenIQ et J.D. Power concluent une alliance stratégique en vue d’offrir sur d’importants marchés en expansion des recherches inégalées sur l’industrie l’automobile

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ, un leader de l'industrie mondiale de la mesure, et J.D. Power, un leader mondial de l’analyse de données et des renseignements sur les consommateurs, ont annoncé aujourd’hui leur intention de lancer une alliance stratégique multinationale afin d’amener sur d’importants marchés en expansion, comme l’Inde, l’Asie du Sud-est et le Moyen-Orient, des études de référence sur l’expérience des clients automobiles et des analyses approfondies des données du secteur automobile.

S’appuyant sur la forte présence sur le marché de NielsenIQ et sur la vaste expertise du secteur de J.D. Power, l’alliance inclura des études de référence dans le domaine de l’automobile de J.D. Power, reconnues comme la référence absolue dans l’industrie automobile, complétées avec les nouvelles plateformes numériques et basées sur les technologies de NielsenIQ, ainsi que ses services à valeur ajoutée comme l’analyse de l'écoute sociale.

L’association des capacités de NielsenIQ et de J.D. Power permettra aux clients du secteur automobile de définir une stratégie pour l’avenir fondée sur des outils et réflexions basés sur les données. Alors que l’économie mondiale se remet de la pandémie, la prise de décision basée sur les données va devenir plus importante que jamais auparavant. L’accès à des données, analyses et tendances précises concernant le comportement des consommateurs aidera les décideurs à comprendre les désirs et les besoins des consommateurs, et à produire des véhicules pour lesquels la demande est avérée.

« Dans le monde flexible actuel, une vision essentielle de NielsenIQ consiste à créer les meilleures alliances, qui fournissent une proposition de valeur inégalée aux clients en combinant nos offres uniques avec le meilleur de ce que le monde extérieur peut offrir », a déclaré Prasun Basu, responsable mondial des alliances stratégiques et des nouveaux marchés verticaux. « Nous sommes ravis que NielsenIQ et J.D. Power, deux des leaders mondiaux de confiance les meilleurs dans leur catégorie, aient uni leurs forces pour offrir cette combinaison exceptionnelle de conseil client et de compréhension du marché avec une expertise dans le secteur automobile via la syndication. »

« Les données, analyses et études de référence de J.D. Power constituent la norme de l'industrie pour une grande partie du monde, et cette alliance permettra aux équipementiers mondiaux d’utiliser une structure unique pour le benchmarking et de l’appliquer à tous les marchés où ils opèrent », a déclaré Doug Betts, président de la division automobile chez J.D. Power. « Cela accroîtra l'efficacité de la structure et de l’organisation pour améliorer le produit et le service pour leurs clients. La présence forte de NielsenIQ en fait le meilleur partenaire possible pour apporter ce service sur ces marchés. »

L’équipe de la division Consumer Insights de NielsenIQ, dirigée par Joe Ellis, responsable mondial des marchés verticaux Automobile, Technologies, Télécommunications et Finance, assurera la gestion des activités de marché, dont les ventes, l’entretien, la collecte de données et le contrôle qualité. L’intégration de la présence locale, de l’entretien impeccable et des robustes procédures sur le terrain de NielsenIQ avec l’ingéniosité de l’approche mondiale du benchmarking de la qualité, du service et des ventes automobiles de J.D. Power fournira des données et informations transformatrices permettant aux clients d’être prêts à affronter l'avenir.

À PROPOS DE NIELSENIQ

NielsenIQ est le chef de file des solutions fournissant un aperçu international, complet et objectif du comportement des consommateurs. Grâce à une plateforme révolutionnaire de données de consommation et à de solides capacités analytiques, NielsenIQ permet une prise de décisions audacieuse et confiante pour les plus grands détaillants et sociétés au monde dans le secteur des biens de consommation.

En s'appuyant sur des ensembles de données exhaustifs et en mesurant toutes les transactions avec la même approche, NielsenIQ donne à ses clients un aperçu avant-gardiste du comportement des consommateurs afin d'optimiser la performance sur l'ensemble des plateformes de détail. Notre philosophie ouverte en matière d'intégration des données permet d'élaborer les ensembles de données de consommation les plus influents de la planète. NielsenIQ livre toute la vérité.

NielsenIQ, une société de portefeuille d’Advent International, exerce ses activités sur près de 100 marchés, représentant plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, visitez www.nielseniq.com

À PROPOS DE J.D. POWER

J.D. Power est un chef de file mondial en matière d’informations client, de services-conseils, de données et d’analyses. Société pionnière dans l’utilisation des mégadonnées, de l’intelligence artificielle (IA) et avec des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit des renseignements sectoriels percutants sur les interactions des clients avec les marques et les produits depuis plus de 50 ans. Les plus grandes entreprises au monde dans des industries majeures comptent sur J.D. Power pour guider leurs stratégies orientées clients.

J.D. Power a son siège social à Troy, dans l’État du Michigan, et dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus à propos des offres commerciales de la société, visitez JDPower.com/business.

