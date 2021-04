NielsenIQ e J.D. Power firmam aliança estratégica para fornecer pesquisa automotiva aos principais mercados em crescimento

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ, líder da indústria em medição global, e a J.D. Power, líder mundial em análise de dados e inteligência do consumidor, anunciaram hoje sua intenção de lançar uma aliança estratégica multinacional para fornecer estudos comparativos de experiência do cliente automotivo e análise profunda de dados do setor automotivo aos principais mercados em crescimento – casos da Índia, Sudeste Asiático e Oriente Médio.

Com base na forte presença de mercado da NielsenIQ e no profundo conhecimento da indústria da J.D. Power, a aliança apresentará estudos automotivos de avaliação comparativa da J.D. Power, reconhecidos como o modelo de ouro na indústria automotiva, complementados pelas novas plataformas digitais e baseadas em tecnologia da NielsenIQ e seus serviços de valor agregado, como a análise de escuta social.

A combinação dos recursos da NielsenIQ e da J.D. Power permitirá que os clientes do setor automotivo elaborem estratégias para o futuro com base em ferramentas e percepções baseadas em dados. À medida que a economia global se recupera da pandemia, a tomada de decisões baseada em dados se tornará mais importante do que nunca. O acesso a dados precisos, análises e tendências no comportamento do consumidor ajudará os tomadores de decisão a entender os desejos e necessidades dos consumidores e a produzir veículos comprovadamente procurados.

“No mundo ágil de hoje, a principal visão da NielsenIQ é criar as melhores alianças que entreguem uma proposta de valor incomparável aos clientes, combinando nossas ofertas exclusivas com o melhor que o mundo externo tem a oferecer”, disse Prasun Basu, diretor global de Alianças Estratégicas e Novos Setores Verticais.“Estamos entusiasmados que a NielsenIQ e a J.D. Power, duas líderes mundiais confiáveis e as melhores da categoria, tenham se unido para oferecer essa excelente combinação de consultoria ao cliente e compreensão do mercado com experiência no setor automotivo por meio de sindicação.”

“Os dados, análises e estudos comparativos da J.D. Power são o padrão da indústria para grande parte do mundo e esta aliança permitirá que as fabricantes de equipamentos originais usem uma estrutura para avaliação comparativa e a apliquem a todos os mercados onde operam”, afirmou Doug Betts, presidente do Setor Automotivo Global da J.D. Power. “Isso impulsionará a eficiência da estrutura e organização para melhorar o produto e serviços aos clientes. A forte presença da NielsenIQ faz com que ela seja a melhor colega de equipe possível para levar este serviço a esses mercados.”

A equipe de Consumer Insights da NielsenIQ, liderada por Joe Ellis, diretor global dos setores automotivo, tecnologia, telecomunicações e finanças, gerenciará as atividades no mercado, incluindo vendas, serviços, coleta de dados e controle de qualidade. A integração da presença local, serviço impecável e processos robustos no terreno da NielsenIQ com a engenhosidade da abordagem global da J.D. Power em serviços, vendas e qualidade na avaliação comparativa automotiva proporcionará dados transformadores e conhecimentos para clientes no futuro.

