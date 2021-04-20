NielsenIQ與J.D. Power結成策略聯盟，為主要成長市場帶來無與倫比的汽車業研究

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球市場監測行業的領導者NielsenIQ與資料分析和消費者情報領域的全球領導者J.D. Power今天宣布，雙方有意合作建立一個跨國策略聯盟，以將汽車業客戶體驗基準研究和深度資料分析帶入印度、東南亞和中東等主要成長市場。

憑藉NielsenIQ強大的市場影響力和J.D. Power深厚的產業專業知識，該聯盟的優勢特色是被公認為汽車業黃金標準的J.D. Power基準汽車研究，輔之以NielsenIQ以數位和技術為基礎的新平臺以及社會化聆聽分析等加值服務。

NielsenIQ和J.D. Power攜手合作，將使汽車業客戶能夠根據資料驅動的工具和洞察來制定未來策略。隨著全球經濟從疫情中復甦，資料驅動的決策將變得比以往任何時候都更加重要。獲得準確的資料、分析和消費者行為方面的趨勢資訊，將幫助決策者瞭解消費者的渴望和需求，進而生產出契合市場需求的汽車。

策略聯盟和新興垂直領域全球負責人Prasun Basu表示：「在當今越來越強調敏捷性的時代，NielsenIQ的一個重要願景便是建立優質聯盟，透過將我們獨特的產品與其他公司的優勢領域相結合，為客戶提供無與倫比的價值主張。我們非常高興地看到兩家值得信賴的全球領導者NielsenIQ和J.D. Power攜手合作，透過聯盟的形式，將客戶諮詢和市場洞察與汽車業的專業知識進行卓有成效的結合。」

J.D. Power全球汽車業務總裁Doug Betts表示：「J.D. Power的資料、分析和基準研究是世界上大部分地區的產業標準，新成立的聯盟將使全球OEM廠商能夠使用同一個架構進行基準測試，並將其應用於它們營運所在的所有市場。這將推動提升這些廠商的結構和組織的效率，進而為他們的客戶改善產品和服務。NielsenIQ的強大影響力使其成為將上述服務引進這些市場的絕佳合作夥伴。」

NielsenIQ消費者洞察團隊由汽車、科技、電信和金融垂直領域的全球負責人Joe Ellis領導，該團隊將管理多種市場內活動，包括銷售、服務、資料收集和品質控制。NielsenIQ在當地的影響力、無可挑剔的服務、可靠的現場流程，與J.D. Power的全球汽車品質、服務和銷售基準的獨創性方法相結合，將為具有前瞻性的客戶提供革命性的資料和洞察。

關於NIELSENIQ

NielsenIQ在提供完整、公正的消費者行為觀點方面居於全球領先地位。憑藉突破性的消費者資料平臺和豐富的分析能力，NielsenIQ為全球領先的消費品公司和零售商提供果敢、自信的決策支援。

透過使用全面的資料集並平等度量所有交易，NielsenIQ為客戶提供有關消費者行為的前瞻性看法，以最佳化所有零售平臺的表現。我們關於資料整合的開放理念帶來了全球最具影響力的消費者資料集。NielsenIQ揭示了完整的真相。

NielsenIQ是Advent International旗下公司，業務遍及近100個市場，涵蓋全球90%以上的人口。如需瞭解更多資訊，請造訪www.nielseniq.com

關於J.D. POWER

J.D. Power是消費者洞察、諮詢服務以及資料和分析領域的全球領導者。作為利用巨量資料、人工智慧(AI)和演算法建模能力來理解消費者行為的先驅，J.D. Power過去50多年來一直在提供客戶與品牌和產品互動方面的深度產業情報。世界各大行業的領先企業均依靠J.D. Power來指導其面向客戶的策略。

J.D. Power總部位於密西根州特洛伊市，在北美、歐洲和亞太區設有辦事處。如需瞭解有關公司業務產品的更多資訊，請造訪JDPower.com/business。

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