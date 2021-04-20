NielsenIQ与J.D. Power结成战略联盟，为主要增长市场带来无与伦比的汽车行业研究

新加坡--(BUSINESS WIRE)--全球市场监测行业的领导者NielsenIQ与数据分析和消费者情报领域的全球领导者J.D. Power今天宣布，双方有意合作建立一个跨国战略联盟，以将汽车行业客户体验基准研究和深度数据分析带入印度、东南亚和中东等主要增长市场。

凭借NielsenIQ强大的市场影响力和J.D. Power深厚的行业专业知识，该联盟的优势特色是被公认为汽车行业黄金标准的J.D. Power基准汽车研究，辅之以NielsenIQ基于数字和技术的新平台以及社会化聆听分析等增值服务。

NielsenIQ和J.D. Power强强联合，将使汽车行业客户能够基于数据驱动的工具和洞察来制定未来战略。随着全球经济从疫情中复苏，数据驱动的决策将变得比以往任何时候都更加重要。获得准确的数据、分析和消费者行为方面的趋势信息，将帮助决策者了解消费者的渴望和需求，进而生产出契合市场需求的汽车。

战略联盟和新兴垂直领域全球负责人Prasun Basu表示：“在当今越来越强调敏捷性的时代，NielsenIQ的一个重要愿景便是创建优质联盟，通过将我们独特的产品与其他公司的优势领域相结合，为客户提供无与伦比的价值主张。我们非常高兴地看到两家值得信赖的全球领导者NielsenIQ和J.D. Power携手合作，通过联盟的形式，将客户咨询和市场洞察与汽车行业的专业知识进行卓有成效的结合。”

J.D. Power全球汽车业务总裁Doug Betts表示：“J.D. Power的数据、分析和基准研究是世界上大部分地区的行业标准，新成立的联盟将使全球OEM厂商能够使用同一个架构进行基准测试，并将其应用于它们运营所在的所有市场。这将推动提升这些厂商的结构和组织的效率，进而为他们的客户改善产品和服务。NielsenIQ的强大影响力使其成为将上述服务引入这些市场的绝佳合作伙伴。”

NielsenIQ消费者洞察团队由汽车、科技、电信和金融垂直领域的全球负责人Joe Ellis领导，该团队将管理多种市场内活动，包括销售、服务、数据收集和质量控制。NielsenIQ在当地的影响力、无可挑剔的服务、可靠的现场流程，与J.D. Power的全球汽车质量、服务和销售基准的独创性方法相结合，将为具有前瞻性的客户提供革命性的数据和洞察。

关于NIELSENIQ

NielsenIQ在提供完整、公正的消费者行为观点方面居于全球领先地位。凭借突破性的消费者数据平台和丰富的分析能力，NielsenIQ为全球领先的消费品公司和零售商提供果敢、自信的决策支持。

通过使用全面的数据集并平等度量所有交易，NielsenIQ为客户提供有关消费者行为的前瞻性看法，以优化所有零售平台的表现。我们关于数据集成的开放理念带来了全球最具影响力的消费者数据集。NielsenIQ揭示了完整的真相。

NielsenIQ是Advent International旗下公司，业务遍及近100个市场，覆盖全球90%以上的人口。如需了解更多信息，请访问www.nielseniq.com

关于J.D. POWER

J.D. Power是消费者洞察、咨询服务以及数据和分析领域的全球领导者。作为利用大数据、人工智能(AI)和算法建模能力来理解消费者行为的先驱，J.D. Power过去50多年来一直在提供客户与品牌和产品互动方面的深度行业情报。世界各大行业的领先企业均依靠J.D. Power来指导其面向客户的战略。

J.D. Power总部位于密歇根州特洛伊市，在北美、欧洲和亚太区设有办事处。如需了解有关公司业务产品的更多信息，请访问JDPower.com/business。

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