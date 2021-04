NielsenIQ en J.D. Power gaan strategische alliantie aan om ongeëvenaard auto-onderzoek naar belangrijke groeimarkten te brengen

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ, een brancheleider op het gebied van wereldwijde metingen, en J.D. Power, een wereldleider op het gebied van data-analyse en consumenteninformatie, hebben vandaag aangekondigd dat ze voornemens zijn een multinationale strategische alliantie te lanceren om belangrijke groeimarkten zoals India, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten te voorzien van benchmarkonderzoeken naar klantervaringen in de automobielsector en diepgaande data-analyse van de auto-industrie.

Voortbouwend op de sterke marktaanwezigheid van NielsenIQ en de diepgaande branchekennis van J.D. Power, zal de alliantie benchmarkautostudies van J.D. Power voor het voetlicht brengen, erkend als de gouden standaard in de auto-industrie, aangevuld met NielsenIQ's nieuwe digitale en technologiegebaseerde platforms en diensten met toegevoegde waarde, zoals social listening-analyse.

Door het combineren van de mogelijkheden van NielsenIQ en J.D. Power kunnen klanten in de automobielsector strategieën voor de toekomst bepalen op basis van datagestuurde tools en inzichten. Nu de wereldeconomie herstelt van de pandemie, wordt datagestuurde besluitvorming belangrijker dan ooit tevoren. Toegang tot nauwkeurige gegevens, analyses en trends in consumentengedrag zal besluitvormers helpen de wensen en behoeften van consumenten te begrijpen en voertuigen te produceren waarvan bewezen is dat er veel vraag naar is.

"In de flexibele wereld van vandaag de dag is de kernvisie van NielsenIQ het creëren van de beste allianties die een ongeëvenaarde waardepropositie bieden aan klanten, door ons unieke aanbod te combineren met het beste dat de externe wereld te bieden heeft," aldus Prasun Basu, Global Head, Strategic Alliances and New Verticals. “We zijn heel enthousiast dat NielsenIQ en J.D. Power, twee best-in-class vertrouwde wereldleiders, zijn samengekomen om deze uitstekende combinatie van klantadvies en marktkennis met expertise in de automobielsector door middel van syndicatie te bieden."

"De data, analyses en benchmarkstudies van J.D Power zijn de industriestandaard voor een groot deel van de wereld, en deze alliantie stelt wereldwijde OEM's in staat om één structuur te gebruiken voor benchmarking en deze toe te passen op alle markten waarin ze actief zijn,” stelde Doug Betts, President van Global Automotive bij J.D. Power. “Dit zal de efficiëntie van de structuur en de organisatie stimuleren voor de verbetering van het product en de service voor hun klanten. De sterke aanwezigheid van NielsenIQ maakt dat bedrijf tot de best mogelijke teamgenoot om deze service op deze markten te brengen."

Het NielsenIQ Consumer Insights-team, geleid door Joe Ellis, Global Head van de Automotive, Tech, Telco en Finance Verticals, zal de activiteiten in de markt beheren, waaronder verkoop, onderhoud, gegevensverzameling en kwaliteitscontrole. De integratie van NielsenIQ's lokale aanwezigheid, onberispelijke service en robuuste processen op de grond met de vindingrijkheid van de wereldwijde benadering van J.D. Power ten aanzien van het benchmarken van kwaliteit, service en verkoop in de automobielsector zal transformatieve gegevens en inzichten opleveren voor toekomstbestendige klanten.

