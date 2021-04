Le Family Office Alpha Blue Ocean & Europlasma, expert des solutions de dépollution, annoncent la signature d’un accord de financement à hauteur de 100 millions d’euros sur 7 ans

DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--Alpha Blue Ocean & Europlasma s’inscrivent dans un schéma strict de création de valeur. Dans ce cadre, l’extension des capacités de production de CSR, de traitement de l’amiante ou bientôt d’autres déchets dangereux, impliquant la construction de nouvelles unités, ne sera décidé par Europlasma que lorsque les unités existantes seront saturées et à l’aune d’un carnet de commandes garantissant la rentabilité immédiate de la nouvelle infrastructure.

De plus, les fonds investis par Europlasma constitueront les fonds propres de ces nouvelles unités afin d’en conserver le contrôle. Les commandes, elles, appuieront la mobilisation de partenaires bancaires, collectivités ou fonds d’investissements susceptibles d’accompagner les projets.

Pierre Vannineuse, Président Directeur Général et Fondateur d’Alpha Blue Ocean : « Le renouvellement de notre partenariat financier avec Eurosplasma est une véritable satisfaction. Nous entrons dans notre deuxième année de collaboration et cela nous permet de mesurer l’étendue du travail réalisé par Jérôme Garnache-Creuillot et les équipes d’Europlasma. Nous parlons d’un fleuron de l’industrie française, de surcroit pionnier et unique référence de son secteur au niveau mondial. Signer un accord sur 7 ans n’a rien d’anodin. Chacun est la pour s’inscrire sur le long-terme et continuer la montée en puissance que nous avons opérés ces derniers mois. »

Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général d’Europlasma, déclare : « Nous avons achevé avec succès la première phase de développement d’Europlasma. La pertinence, l’efficacité et la compétitivité de notre technologie n’est plus à demontrer et nous devons dorénavant œuvrer, en la faisant mieux connaître, à son déploiement en France, dans d'autres pays mais également dans d'autres secteurs. Aujourd’hui, de nombreux acteurs industriels sont en attente de solutions d’envergure pour la gestion définitive de leurs déchets complexes et la décarbonation de leurs activités. Dans ce contexte, Europlasma doit impérativement posséder l’agilité financière nécessaire à la concrétisation des très nombreuses sollicitations commerciales reçues. Nous remercions Alpha Blue Ocean pour sa confiance et sa compréhension de notre stratégie fondatrice de cette nouvelle étape ambitieuse de la vie de notre Groupe. »

Pour toute information complémentaire ou demande d’interview avec un dirigeant d’Alpha Blue Ocean, n’hésitez pas à contacter le service de presse : pr@abo.co

A propos d’Alpha Blue Ocean :

Crée en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique avec pour mission de révolutionner l’industrie financière en proposant des offres de performance constantes et adaptées aux risques.

Alpha Blue Ocean opère via une approche directe, rationnelle et efficace. Alpha Blue Ocean propose des solutions de financement alternatives. En d'autres termes des solutions flexibles pour les sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou, tout simplement, de PIPE (private investments in public equities).

ABO est actif de part le monde et est notamment à l’origine du retournement et du développement d’Erytech, d’Europlasma, Safe Orthopaedics, Intrasens et de la Douaisienne de Basse Tension (DBT), entre autres.